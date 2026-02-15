Claudia Sheinbaum y Lorena Cuéllar supervisan plantas de tratamiento y saneamiento del Río Atoyac en Tlaxcala

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Lorena Cuéllar durante el recorrido de supervisión en la PTAR Tlaxco.

En compañía de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la supervisión de los avances en la construcción de plantas de tratamiento en el municipio de Tlaxco, en el marco del proyecto de saneamiento de la Cuenca Atoyac.

En seguimiento al compromiso presidencial 92, que tiene como objetivo primordial el rescate de los tres ríos más contaminados del país, la mandataria federal recorrió la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tlaxco, misma que se construye con recursos federales, y tendrá una capacidad de 40 litros por segundo, beneficiando a 28 mil 800 habitantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Lorena Cuéllar durante el recorrido de supervisión en la PTAR Tlaxco. ı Foto: Presidencia

Esta obra, que inició en septiembre de 2025 y se estima concluir a fines de 2026, se edifica siguiendo el modelo nacional de la PTAR Tlaxcala-Parque Federico Silva. Por ello, el Gobierno del Estado prevé brindar el terreno para la construcción de un parque dentro de las instalaciones de la PTAR Tlaxco, para albergar un pabellón, senderos, trotapista, canchas de futbol, parque integrado y juegos infantiles.

La planta contará con un humedal y un espacio público, a partir de una inversión de más de 160 millones de pesos. El humedal complementará el tratamiento de agua residual, asegurando el cumplimiento de la norma vigente y el aprovechamiento de agua de reúso para riego agrícola.

Autoridades federales y estatales evalúan los avances del proyecto de saneamiento ambiental en la Cuenca Atoyac. ı Foto: Presidencia

La titular del Ejecutivo federal también visitó la planta de Acopinalco del Peñón, la cual, con una inversión de 18.47 millones de pesos, procesará 5 litros por segundo. Asimismo, se informó que la construcción de la PTAR Tecomalucan cuenta con una inversión de 29 millones de pesos.

La inversión federal en 2025, en materia de saneamiento y restauración del Río Atoyac en Tlaxco, es de 309 millones de pesos, construyendo 13 kilómetros de colectores que eliminan 307 descargas, beneficiando directamente la salud pública de la región.

Supervisión de la infraestructura hídrica que beneficiará a más de 28 mil habitantes en el municipio de Tlaxco. ı Foto: Presidencia

Autoridades federales, estatales y municipales refrendaron la coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En el recorrido estuvieron presentes el director general de la CONAGUA, Efraín Morales López; el secretario de Medio Ambiente estatal, Pedro Aquino Alvarado, y el titular de la CEAS, Israel Tobón Solano.

am