Auditoría halla fallas en gasto social: Más de mil 409 mdp bajo observación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de mil 409 millones de pesos en el área de Desarrollo Social como parte de la revisión de la Cuenta Pública, de los cuales más de 585 millones 754 mil 600 pesos corresponden a un posible daño al erario en el sector Salud.

De acuerdo con los resultados de fiscalización, las observaciones derivan de presuntas deficiencias en la comprobación del gasto, pagos improcedentes y recursos cuyo destino no fue plenamente acreditado durante las auditorías.

En el rubro de Salud, la ASF identificó inconsistencias relacionadas con el manejo de recursos federales transferidos a entidades y dependencias, lo que coloca a este sector como el de mayor monto observado dentro de Desarrollo Social.

El órgano fiscalizador aclaró que las cantidades señaladas aún pueden ser solventadas por las instancias responsables, conforme a los plazos legales establecidos.

Desde la oposición en la Cámara de Diputados, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que las cifras evidencian fallas graves en el manejo de recursos destinados a programas sociales y de salud.

“El dinero que no se comprueba en Salud es dinero que deja de traducirse en medicamentos, atención y servicios para la población”, advirtió Ector Jaime Ramirez Barba, diputado panista, quien exigió que, de confirmarse el daño, se finquen responsabilidades.

Por su parte, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Carlos Mancilla, pidieron una revisión exhaustiva de los convenios federales con los estados y mayor transparencia en la ejecución de recursos.

En contraste, diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llamaron a no anticipar conclusiones, al recordar que las observaciones de la ASF forman parte de un proceso técnico que aún no concluye.

Asimismo, señalaron que la Cámara de Diputados dará seguimiento puntual a los informes a través de la Comisión de Vigilancia.

La ASF indicó que, en caso de que las irregularidades no sean aclaradas, podrá promover acciones resarcitorias, sanciones administrativas o denuncias ante la autoridad competente.

