Diputados del PT exhortan a revisar legalidad de elección del nuevo dirigente nacional de la CTM

Diputados del Partido del Trabajo (PT) anunciaron que presentarán un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) a revisar la legalidad del proceso para elegir al nuevo dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

En conferencia de prensa, el diputado Ricardo Mejía Berdeja informó que, junto con la legisladora Margarita García García, impulsará el exhorto ante lo que calificó como “evidentes irregularidades” en la convocatoria del 17º Congreso Nacional de la organización sindical, programado para el próximo 24 de febrero.

“Van contra la libertad sindical”

El legislador por Coahuila sostuvo que el proceso electivo restringe el número de votantes y vulnera los propios estatutos de la central obrera.

“Según sus estatutos, todos los sindicatos locales o nacionales adheridos tienen derecho a voto; estamos hablando de mil 300 votantes. Pero la convocatoria sólo faculta a los 32 secretarios de federaciones estatales y a líderes de sindicatos nacionales; es decir, alrededor de 100 votantes, todo para imponer a un líder charro y corrupto”, señaló Mejía Berdeja, en referencia a Tereso Medina.

El petista afirmó que las condiciones planteadas en la convocatoria “van en contra de la libertad sindical y la democracia”, por lo que pidió la intervención de las autoridades laborales para revisar y, en su caso, corregir el procedimiento.

Por su parte, Margarita García García exhortó al titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López, y al director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, a no legitimar una convocatoria que, afirmó, contraviene la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.

“Están pasando sobre los propios estatutos de la CTM, que establecen que todos los secretarios de sindicatos adheridos, desde el más chico a nivel local hasta el más grande a nivel nacional, tienen derecho a voto. No se hagan de la vista gorda; se acabaron los tiempos de los privilegios”, sostuvo la legisladora.

La diputada por Oaxaca añadió que el PT se mantendrá vigilante del proceso y aseguró que acompañarán a las y los trabajadores que consideren vulnerados sus derechos.

MSL