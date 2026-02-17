‘Eso en cualquier país civilizado implicaría investigaciones serias’: Ricardo Anaya sobre acusaciones de Scherer

El senador Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, demandó este martes que las autoridades abran de oficio carpetas de investigación tras las acusaciones del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en el libro “Ni venganza ni perdón”, donde señaló a compañeros de partido de haber recibido dinero del crimen organizado para financiar campañas políticas.

Ricardo Anaya advirtió que si el gobierno no actúa, quedará “absolutamente confirmado” su complicidad.

“Lo que él está diciendo es con nombre y apellido. Ese dinero era de procedencia ilícita, venía del huachicol fiscal, se entregó a Morena, inclusive da algunos detalles de modo, tiempo, lugar de donde los recursos fueron entregados”, señaló Anaya en declaraciones a medios de comunicación en el Senado de la República.

Ricardo Anaya subrayó que las acusaciones de Julio Scherer no pueden quedarse sin respuesta institucional, pues implican delitos que se persiguen de oficio.

“Recibir dinero del crimen organizado para financiar campañas políticas implica la comisión de muchos de los delitos que están considerados en el Código Penal Federal”, sostuvo, y agregó que “sería muy irresponsable que no se revisara”.

Ricardo Anaya fue enfático en señalar la gravedad política del momento: “Si no se abre una investigación, pues quedará absolutamente confirmado que estos vínculos van más allá del financiamiento, que implican una complicidad que hace imposible que el gobierno quiera investigar”.

Ricardo Anaya también citó el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, emanado de Morena, como evidencia tangible de los vínculos del partido gobernante con el crimen organizado.

“Esto que antes se leía en las columnas, hoy está comprobado en los hechos. No es una afirmación sin sustento el que Morena tiene vínculos con el crimen organizado”, afirmó Ricardo Anaya.

Para Ricardo Anaya, los episodios recientes de Julio Scherer acusando a sus correligionarios, Marx Arriaga atribchwrado en su oficina y los diputados de Morena en Campeche en conflicto con su propia gobernadora, “son síntomas de una sola crisis: Morena se está rompiendo por dentro. Morena está implosionando”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR