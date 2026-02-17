México cuestiona a Reino Unido por dar asilo a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte

El Gobierno de México envió un posicionamiento al de Reino Unido, en el que cuestiona la decisión de haber concedido asilo político a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó desde su conferencia matutina que este martes se enviaría el escrito, para señalar que se está danto protección a una persona que en México se encuentra acusada de fraude y corrupción.

También cuestionó cómo es que ha conseguido subsistir económicamente en ese país, ya que no sólo reside ella sino sus hijos.

“Esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces, sí estamos enviando una nota con este posicionamiento”, dijo.

Recordó que en su momento salieron acusaciones de la organización Mexicanos contra la Corrupción, que la señalaban de haber incurrido en el desvío de 415 millones de pesos.

“No sé si se acuerdan, porque habrá quienes no lo recuerdan, ¿no?: había una bodega donde tenían guardados cantidad de cosas. Incluso, hasta “Mexicanos contra… por la Corrupción”, “Mexicanos por la Corrupción” hizo un documento en donde habla de un desvío de 415 millones de pesos en su momento. Y esta mujer tenía un cuaderno, no sé si se acuerdan. —A ver, pon el cuaderno, en esta bodega—. “Sí merezco abundancia”, decía la esposa del gobernador. Imagínense, la esposa de un gobernador, repitiendo”, dijo.

