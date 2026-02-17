Senado aprueba ingreso de 12 militares estadounidenses para capacitación

El Senado de la República aprobó este martes autorizar el ingreso al territorio nacional de 12 elementos pertenecientes al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América, quienes participarán en el evento denominado “SOF1 Capacitación Mexoff Defensa” entre el 27 de febrero y el 15 de julio de 2025.

El dictamen fue aprobado con 91 votos a favor, seis abstenciones y cero en contra, mientras que, en la Comisión de Defensa Nacional, presidida por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, se aprobó con nueve votos a favor y una abstención.

La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista, defendió la autorización señalando que “esta capacitación conjunta no implica cesión de soberanía ni operaciones autónomas. Es un ejercicio delimitado, temporal y supervisado cuyo propósito es fortalecer nuestras capacidades operativas, como se ha hecho en años anteriores”.

TE RECOMENDAMOS: Cuatro días después Marx Arriaga abandona oficina de la SEP tras recibir oficio de remoción como director de Materiales Educativos

🚨Senado autoriza el ingreso al territorio nacional de 12 elementos del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.



Asistirán el Evento No. SOF1 Capacitación MEXSOF Defensa. pic.twitter.com/dztZnBR4PL — Azucena Uresti (@azucenau) February 17, 2026

Guerra Mena argumentó que la decisión “se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente la tarea de proteger la seguridad nacional, la defensa y la soberanía de nuestro territorio mexicano”. Además, destacó que “fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas especiales es fortalecer a México”.

Sin embargo, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, quien se abstuvo en la votación, cuestionó la falta de información detallada sobre estos operativos.

“Nos preocupa que desde que inició esta legislatura, lo único que hemos conocido minutos, momentos antes, en el mejor de los casos días antes de que se tomen estas autorizaciones, es la fecha, el número de personas”, expresó.

Barrales advirtió que su bancada podría cambiar su postura: “Nos estaremos replanteando muy probablemente, dependiendo del caso, ir en abstención y en su momento en contra de estas solicitudes” si no se establece un “diálogo republicano” con las Fuerzas Armadas.

La legisladora también reveló que desde hace casi un año han solicitado una reunión con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional sin obtener respuesta. “Estamos casi a un año de instalar esta comisión y no hemos podido tener una reunión con el titular en el seno de este Senado”, denunció.

La senadora presidenta Rivera Rivera respondió que la Secretaría de Defensa Nacional “informa de cada actividad” y prometió hacer llegar la información correspondiente una vez concluya el periodo autorizado en julio.

Esta autorización se suma a la aprobada apenas la semana pasada por el pleno del Senado vía “fast track”, que permitió el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para impartir un curso de capacitación y adiestramiento a miembros de la Armada de México.

Esa votación obtuvo 105 votos a favor y una abstención de Morena para ejercicios que se llevan a cabo del 15 de febrero al 16 de abril en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en Campeche.

La autorización forma parte de los ejercicios de cooperación bilateral en materia de seguridad que México mantiene con Estados Unidos, en un contexto donde persisten tensiones sobre temas migratorios y de soberanía nacional.

✅ Con 91 votos a favor y seis abstenciones, se concede autorización para permitir el ingreso al territorio nacional de 12 elementos pertenecientes al Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América, para que… — Senado de México (@senadomexicano) February 17, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT