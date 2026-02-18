Con 12 rutas, Volaris afianza potencial turístico de Puebla

“PUEBLA es una de las economías con una fuerte vocación industrial, automotriz, agroindustrial, turística, cultural y académica. La inversión de Volaris va más allá de simplemente transportar, sino de proveer una conectividad aérea, lo que es un habilitador estratégico del desarrollo”, afirmó el CEO y director general de Volaris, Enrique Beltranena.

El directivo de Volaris afirmó que “las 12 nuevas rutas significan mayor atracción de inversión, más turismo, mayor movilidad laboral y mayor competitividad regional”, y destacó que la aerolínea es el operador más importante de la región.

Cabe destacar que desde este día y hasta el 09 de marzo, las y los poblanos podrán acceder a precios que van desde 29 pesos en vuelos a Aguascalientes, Huatulco, Ixtapa, León, Los Cabos, Puerto Vallarta, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y San Luis Potosí; así como a vuelos por 59 pesos a las ciudades de Houston, Los Ángeles y Nueva York, más su respectiva Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), para volar a partir del primero de junio de este 2026.

17 Millones 747 mil visitantes recibió Puebla en 2025

Por su parte, la secretaria de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, mencionó que sin conectividad no existe turismo, desarrollo y bienestar. Además, como Puebla y México están de moda, aseguró que estas nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales permitirán ocupación hotelera, derrama económica y un dinamismo diferente.

Destacó que Puebla cerró el 2025 con cifras sobresalientes en el sector, como los más de 17 millones de turistas, lo que representa un incremento del 5 por ciento respecto a 2024 y un crecimiento del 10 por ciento en derrama económica. Atribuyó estos resultados a la realización de más de 350 actividades organizadas por el Gobierno del Estado, entre eventos turísticos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que su administración está convencida de que con estos vuelos Puebla se convierte en un punto de conexión que permite acercarse a los migrantes de Nueva York, Los Ángeles y Houston, de cara a la nueva realidad económica y al Mundial de Futbol 2026.