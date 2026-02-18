FBI solicita apoyo a México en la búsqueda de Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona

Autoridades federales de Estados Unidos solicitaron la colaboración de instancias mexicanas como parte de la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, mujer de 84 años que fue privada de la libertad en Tucson, Arizona, a finales de enero de 2026.

La víctima es madre de la periodista y conductora del programa estadounidense Today, Savannah Guthrie. De acuerdo con reportes oficiales, fue vista por última vez durante la madrugada del 31 de enero en su vivienda ubicada en Catalina Foothills, en el área metropolitana de Tucson.

Tras el reporte de desaparición, el Departamento del Sheriff del condado de Pima inició la búsqueda con apoyo del FBI. Durante las diligencias periciales se localizaron indicios biológicos en el inmueble y videos de seguridad que muestran a un individuo con el rostro cubierto merodeando la vivienda la noche en que ocurrió el hecho.

Por su parte, TMZ, portal especializado en espectáculos que ha dado seguimiento al caso y afirma haber recibido mensajes en los que se exige un rescate por Nancy, informó este miércoles que, según fuentes policiales relacionadas con la investigación, el FBI estableció contacto con autoridades federales mexicanas para difundir el reporte del secuestro ante la posibilidad de que la madre de Savannah Guthrie hubiera sido trasladada a México.

🚨El FBI habría solicitado apoyo a autoridades mexicanas para obtener información sobre la escritora Nancy Guthrie, desaparecida en Arizona.



En este contexto, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora pide apoyo para compartir la ficha de búsqueda.



Investigación se extiende a México

Con el avance de la indagatoria, las autoridades estadounidenses ampliaron el caso a nivel internacional. El alguacil Chris Nanos confirmó que el FBI desplegó su unidad internacional y mantiene coordinación con instituciones mexicanas.

“Se sabe que el FBI tiene un equipo internacional trabajando en México”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la víctima se encuentre fuera de Estados Unidos.

Reportes coinciden en que la agencia federal estadounidense estableció contacto con autoridades federales mexicanas para extender la búsqueda hacia este país ante la hipótesis de un posible traslado transfronterizo.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que la mujer haya sido llevada a territorio mexicano. Investigadores han revisado cámaras de la Patrulla Fronteriza y dispositivos electrónicos relacionados con la zona limítrofe sin obtener evidencia concluyente.

El FBI mantiene activo un operativo de localización y ofrece una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que permita ubicar a la víctima o detener a los responsables.

La búsqueda continúa sin detenidos confirmados públicamente, mientras familiares han realizado llamados públicos para su liberación.

