Marx Arriaga es recibido con protesta y abucheos en Chihuahua | VIDEO

Un grupo de personas recibió a Marx Arriaga en el Aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, con gritos y abucheos.

“¡Fuera Arriaga!” y “¡Los libros no son tuyos!”, le dijeron a Marx Arriaga a su arribo.

Los inconformes portaban cartulinas y mensajes de rechazo a los materiales que impulsó el ex funcionario.

“¡Los libros son de todos, no sólo tuyos!” y “¡Arriba la 4T”, se leía.

Ayer, 100 horas después de ser cesado, Marx Arriaga abandonó la SEP. Antes de despedirse, logró 105 plazas para sus colaboradores cercanos, que cobraban por honorarios.

Al abandonar su despacho ayer por la tarde, Marx Arriaga tomó la pintura con el retrato de Karl Marx que tenía colgada y la cargó en su retorno, primero en el Metro y luego en el camión al oriente mexiquense.

Marx Arriaga estuvo encerrado en sus oficinas de Avenida Universidad 1200, al sur de la capital del País, desde el mediodía del viernes pasado -cuando se negó a ser removido de su cargo- hasta ayer por la tarde.

Marx Arriaga llegó a Ciudad Juárez… y seguramente en su mente iba a ser distinto.



Apenas bajó del avión y ya lo estaban esperando con cartulinas y gritos de “¡Fuera Arriaga!” y “¡Los libros no son tuyos!”.



La molestia por los contenidos de los libros de texto lo siguió de su… pic.twitter.com/mynhFJpD18 — Fernanda Familiar (@qtf) February 18, 2026

