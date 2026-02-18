Marx Arriaga firmó, antes de dejar edificio de la SEP, 105 plazas que serían ilegales

Marx Arriaga abandonó la oficina de la DGME cuatro días después de haber sido notificado de su destitución.

Marx Arriaga firmó 105 plazas de empleados que estaban por honorarios, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo consideraba fuera de la Dirección General de Materiales Educativos.

Tras recibir su oficio de remoción por parte de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga abandonó las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos, donde estaba atrincherado desde el viernes, cuando le avisaron que a partir del 16 de febrero su cargo sería asignado a otra persona.

De acuerdo con reportes periodísticos, Marx Arriaga recibió el oficio de la SEP alrededor de las 15:30 horas de este martes 17 de manos de personal de la Unidad de Administración y Finanzas de la instancia.

Con el documento en mano, posó ante las cámaras y dijo que ya no esperaba otro oficio más. “No, ya no, es lo mínimo que un trabajador debería recibir”. Y anunció que se iría “en cinco minutos”.

Marx Arriaga agregó que, antes de irse, firmó 105 plazas de trabajo de sus compañeros que estaban contratados por honorarios y cuyos trabajos “estaban en riesgo”.

Minutos después, con el cuadro bajo el brazo del economista alemán Karl Marx que tenía colgado en su oficina, Marx Arriaga dejó el lugar que ayer quedó semivacío y que ocupó en el sexto piso de la sede ubicada en la avenida Universidad 1200, en la alcaldía Coyoacán.

“¡No estás solo!”, le gritaron algunas personas que despidieron a Marx Arriaga con aplausos. Otros coreaban: “Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués!” y “¡Estamos con usted!”.

A pie, Marx Arriaga salió a la calle y se dirigió a la entrada de la estación Coyoacán de la Línea 3 del Metro.

Al abordar un tren en dirección a Indios Verdes, dijo que iba a su casa en Texcoco, Estado de México.

Marx Arriaga comentó que lo primero que haría sería al llegar a su domicilio sería “darse un baño, descansar un rato” y seguir con su trabajo magisterial.

