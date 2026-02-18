Más de 1,400 mdp en irregularidades en desarrollo social

LA AUDITORÍA Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de mil 409 millones de pesos en el área de desarrollo social como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, de los cuales más de 585 millones 754 mil 600 pesos corresponden a un posible daño al erario en el sector salud.

EL TIP: LA ASF indicó que si las irregularidades no son aclaradas, podrá promover acciones resarcitorias, sanciones administrativas o denuncias ante la autoridad competente.

De acuerdo con los resultados de fiscalización, las observaciones derivan de presuntas deficiencias en la comprobación del gasto, pagos improcedentes y recursos cuyo destino no fue plenamente acreditado durante las auditorías.

En el rubro de Salud, la ASF identificó inconsistencias relacionadas con el manejo de recursos federales transferidos a entidades y dependencias, lo que coloca a este sector como el de mayor monto observado dentro de desarrollo social.

El órgano fiscalizador dijo que las cantidades señaladas aún pueden ser solventadas por las instancias responsables, conforme a los plazos legales establecidos.

Desde la oposición en la Cámara baja, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que las cifras evidencian fallas graves en el manejo de recursos destinados a programas sociales y de salud.

“El dinero que no se comprueba en salud es dinero que deja de traducirse en medicamentos, atención y servicios para la población”, advirtió Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado panista, quien exigió que, de confirmarse el daño, se finquen las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Carlos Mancilla, pidieron una revisión exhaustiva de los convenios federales con los estados y mayor transparencia en la ejecución de recursos.

Diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llamaron a no anticipar conclusiones, al recordar que las observaciones de la ASF forman parte de un proceso técnico que aún no concluye.

Señalaron que la Cámara de Diputados dará seguimiento puntual a los informes a través de la Comisión de Vigilancia.