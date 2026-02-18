Presidenta descarta investigar a Scherer

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum descartó abrir una investigación contra el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, pese a las acusaciones que el propio exfuncionario plasmó en su libro Ni venganza ni perdón, donde señala vínculos político-criminales en Morena.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre los señalamientos del exconsejero legal, Scherer Ibarra, Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intención de proceder contra su excolaborador y redirigió el debate hacia el expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

3 Años fue Scherer Ibarra Consejero Jurídico de la Presidencia

“¿Por qué no siguen investigando a García Luna?, ¿Por qué no hablan de García Luna?, Se enojan cuando hablamos de Calderón. La única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron seis años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad, vinculado con el narcotráfico”, sostuvo.

La Presidenta aclaró que su gobierno actuará si las autoridades encuentran evidencia concreta contra algún funcionario: “Si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público vinculado con la delincuencia organizada o por corrupción, tiene que actuar. Se encuentran pruebas, se actúa, cero impunidad”. Además, citó como ejemplo la captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de extorsión. Sin embargo, subrayó que no ha leído el libro de Scherer ni tiene intención de hacerlo.

En respuesta, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que la negativa del gobierno a actuar confirmaría “absolutamente” su complicidad con el crimen organizado. Además, exigió que las autoridades abran de oficio carpetas de investigación, al argumentar que las acusaciones de Scherer Ibarra involucran delitos que no pueden ignorarse.

Subrayó que las acusaciones de Scherer no son una opinión ni una especulación, sino señalamientos considerados en el Código Penal Federal”.