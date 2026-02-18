Rosa Icela Rodríguez participa en simulacro de sismo regional; ‘nos unimos de manera activa y organizada’

La encargada de la política interior del país durante el simulacro.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este miércoles que participó en el simulacro de sismo que se activó para la Ciudad de México y el Estado de México.

“Desde la @SEGOB_mx nos unimos de manera activa y organizada al #SimulacroMetropolitano, con lo que reforzamos la cultura de la prevención ante un eventual #sismo”, escribió en redes la Secretaria de Gobernación.

Desde la @SEGOB_mx nos unimos de manera activa y organizada al #SimulacroMetropolitano, con lo que reforzamos la cultura de la prevención ante un eventual #sismo. 🇲🇽 👷🏻‍♀️👷🏽‍♂️@Claudiashein pic.twitter.com/9DMyvVqbdx — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) February 18, 2026

Este miércoles se activó la Alerta Sísmica por el Primer Simulacro Regional de este 2026, con una hipótesis de sismo magnitud 7.2 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

A las 11:00 horas se activaron los altavoces en la Ciudad de México y el Estado de México. La alerta fue trasmitida en la radio y televisión, además de en los dispositivos móviles dentro de la zona.

