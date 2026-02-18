Sheinbaum participa en simulacro de sismo regional; ‘juntos fortalecemos la cultura de protección civil’

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó antes del mediodía de este miércoles que participó en el simulacro de sismo que se activó para la Ciudad de México y el Estado de México.

“Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza”, publicó Sheinbaum en redes sociales.

Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza. pic.twitter.com/f6SjcYN976 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 18, 2026

Este miércoles se activó la Alerta Sísmica por el Primer Simulacro Regional de este 2026, con una hipótesis de sismo magnitud 7.2 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

A las 11:00 horas se activaron los altavoces en la Ciudad de México y el Estado de México. La alerta fue trasmitida en la radio y televisión, además de en los dispositivos móviles dentro de la zona.

