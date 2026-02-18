Temblor en México HOY 18 de febrero: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 18 de febrero, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 42 km al norte de Matías Romero, Oaxaca aproximadamente a las 08:31 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 42 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX 18/02/26 08:31:09 Lat 17.25 Lon -95.04 Pf 121 km pic.twitter.com/v6sMEgweUu — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 18, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.1 grados a 120 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca a las 07:10 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 120 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 18/02/26 07:10:10 Lat 15.28 Lon -94.57 Pf 16 km pic.twitter.com/qOUXn8Iq14 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 18, 2026

Sismo intensidad 4.2 grados a 19 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 06:51 horas

SISMO Magnitud 4.2 Loc 19 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 18/02/26 06:51:14 Lat 14.51 Lon -92.21 Pf 79 km pic.twitter.com/nt1Ms4jsw6 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 18, 2026

Sismo intensidad 3.0 grados a 19 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas a las 00:01 horas

SISMO Magnitud 3.0 Loc. 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS 18/02/26 00:01:31 Lat 17.37 Lon -93.22 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 18, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Prepararte hoy puede marcar la diferencia mañana. Ten lista tu mochila de emergencia y fortalece la seguridad de tu familia. 🎒🛟👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/KvYtcoqqrG — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) February 14, 2026

