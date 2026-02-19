Correcciones en libros de texto estarán listas para ciclo 2027-2028, aclaran en Mañanera de CSP

Se trabaja en la incorporación de las observaciones

Las correcciones que se realizarán a los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, cuyo diseño estuvo a cargo del recién sustituido Marx Arriaga, estarán listas hasta dentro de dos años, es decir, para el ciclo escolar 2027-2028.

La subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez, explicó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum que a lo largo de 2025 se llevaron a cabo consultas directas con los estudiantes, profesores e incluso con otras instancias externas para conocer su opinión respecto a los ‘nuevos’ libros, la cual sirvió para elaborar observaciones.

Sin ahondar más en detalles, Noemí Juárez expuso que algunas de las ‘observaciones’ son sobre corregir imágenes que propician estereotipos en cuanto a los pueblos originarios, así como en el uso del lenguaje que se refleja en los contenidos, para adaptarlos a las edades escolares respectivas.

“De toda esta compilación, de todo este trabajo que se hace tanto de docentes, estudiantes, academia, desarrollo curricular, pues se ha hecho una serie de observaciones que pueden ir, por ejemplo, desde una modificación en un una imagen”, dijo la funcionaria este jueves en Palacio Nacional.

Refirió que hasta ahora se tiene concluida la revisión de los materiales de preescolar y de primaria, mientras que de secundaria se sigue realizando la evaluación.

Noemí Juárez explicó que cada año se entregan 155 millones de libros de texto, cuya impresión se lleva a cabo entre enero y junio, con un promedio de entre 28 y 30 millones de materiales al mes.

En este contexto, comentó que el haber hechos las correcciones en los libros habrían retrasado la entrega para el ciclo 2026-2027, cuya impresión inició el pasado 12 de febrero.

“Nosotros tenemos que concluir con los materiales para poder estar impresos antes del mes de… Es decir, si retrasábamos, bueno, todo el equipo también se involucra en Conaliteg, si retrasamos la impresión, no garantizamos la entrega al inicio de ciclo escolar. No podemos darnos ese lujo, no podemos fallarle a las niñas, niños y adolescentes”, dijo.

De esta forma, comentó que por ahora se trabaja en la incorporación de las observaciones en los materiales, confirmando que estarán listas pero hasta el ciclo 2027-2028.

También comentó que se imprimieron las guías para docentes, así como ejemplares del nuevo marco curricular.

