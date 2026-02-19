Investigaciones vs entrada de huachicol siguen adelante, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se sigue adelante con las averiguaciones y acciones contra la entrada ilegal de combustible al país y la extracción ilícita del mismo.

Este jueves, La Razón publicó sobre el incremento en el número de tomas clandestinas en diez entidades federativas, observándose principalmente una ‘migración’ del huachicoleo hacia el sureste del país, en sí al estado de Tabasco, aun cuando la tendencia nacional fue hacia la baja en 10 por ciento durante 2025.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que se sigue adelante con la estrategia para combatir este ilícito, a pesar de que se observa una baja en el mismo.

La presidenta @Claudiashein detalló que su gobierno trabaja para evitar la entrada de combustible que no pague impuestos y cualquier conexión ilegal a un ducto de @Pemex. Agregó que los vehículos que transportan el combustible ya cuentan con un código QR que contiene información… pic.twitter.com/nq53dBNuP1 — SENER México (@SENER_mx) February 19, 2026

“El tema del huachicol está disminuyendo y eso lo podemos ver en el incremento de las ventas en con impuestos, digamos, en Pemex y en los privados. Y se sigue con las investigaciones y se sigue trabajando para los dos temas, para evitar cualquier entrada de combustible que no pague impuestos y también cualquier conexión ilegal algún ducto de Pemex.

Recordó que dentro de la estrategia se emprendió la colocación de códigos QR a todas las pipas que transportan combustible, para verificar su traslado legal.

“Y eso garantiza pues que es un combustible legal. Si no trae el QR, entonces se detiene al vehículo y se tiene que demostrar de dónde viene y a dónde va. Y algunas de las veces pues se llama la fiscalía y se incauta el vehículo. Entonces, esto ha hecho que disminuya muchísimo el transporte de combustible ilegal porque necesariamente tienen que tener esto que se llama trazabilidad, que es quién lo compró, quién lo está transportando y a dónde va”, expuso.

