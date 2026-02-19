‘Marx Arriaga es un hombre honesto, nada muestra lo contrario’: Sheinbaum ante denuncias de ‘moches’

"Es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo"

Las denuncias presentadas por personal de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) contra el exdirector Marx Arriaga y colaboradores, a los que acusan de pedir dinero y coercionar su desempeño, fueron desestimadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que el exfuncionario es una persona honesta de quien no hay evidencias que comprueben lo contrario.

A raíz del cese de Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos, trabajadores difundieron las quejas presentadas, en las que es mencionado, sobre retenciones salariales y de otro tipo.

Al consultarle si se emprendió o concluyó alguna indagatoria a partir de estas denuncias, Claudia Sheinbaum no confirmó ni lo negó; sin embargo, remarcó su respaldo a Marx Arriaga:

“Es un hombre honesto, Marx Arriaga. No hay nada que muestre lo contrario”, dijo Claudia Sheinbaum este jueves en su conferencia en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum reviró a los cuestionamientos que se le han hecho por expresar reconocimiento a la labor de Marx Arriaga, a pesar de haber admitido una diferencia que emanó de la negativa del exdirector a realizar modificaciones que se le sugirieron para resaltar en los libros el papel de las mujeres en la historia.

“Dicen: ¿cómo es que Marx Arriaga se le pidió que dejara su cargo y al mismo tiempo hay un reconocimiento? Pues sí, hay un reconocimiento a Marx Arriaga. Es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros”, reiteró Claudia Sheinbaum.

Pidió a los opositores que lo han criticado, hacer una comparación de sus currículums con el de Marx Arriaga, así como sus publicaciones y trabajo.

Respecto a las modificaciones que se han propuesto para “enriquecer” los libros, Claudia Sheinbaum dijo que el plan sólo es ese mas no replantear la Nueva Escuela Mexicana.

Claudia Sheinbaum también comentó que se realizará una evaluación a las 105 plazas de Arriaga dejó firmadas para colaboradores de la DGME.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR