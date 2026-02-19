SCJN desecha amparo de Elba Esther Gordillo; debe pagar 19.2 mdp de ISR

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme este jueves la sentencia que obliga a Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pagar un crédito fiscal de 19 millones 269 mil 323 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) omitido durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, cerrando así un litigio que la maestra sostuvo durante años contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esto, luego de que el pleno avalara por unanimidad un proyecto de la ministra Lenia Batres, que respaldó la reclamación de la SHCP, lo que permitió al máximo tribunal del país declarar infundados los argumentos de la ex dirigente sindical y confirmar su obligación de saldar el adeudo.

El caso se remonta a años atrás, cuando la autoridad hacendaria determinó que Elba Esther Gordillo había omitido el pago del ISR correspondiente a 2008 y 2009.

Para acreditar el adeudo, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) como las instancias judiciales previas avalaron que Hacienda puede considerar como ingresos gravables los depósitos registrados en cuentas bancarias de la ex lideresa, así como pagos realizados a tarjetas de crédito y servicios contratados a su nombre.

Elba Esther Gordillo impugnó la determinación ante el TFJA y, al no obtener un fallo favorable, promovió un juicio de amparo directo en revisión ante la SCJN. En ese recurso argumentó que los artículos 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, en concordancia con los artículos 101, 117 y 121, fracción IV de la Ley del ISR, así como los preceptos 2, fracción X y 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, “resultan inconstitucionales al considerar que transgreden sus garantías de audiencia y su derecho al acceso efectivo a la justicia.”

El proyecto avalado por los ministros respaldó la postura de la SHCP, lo que condujo al pleno a declarar infundado el recurso de la ex lideresa y a confirmar la sentencia impugnada.

Con esta resolución, la SCJN no solo ratifica la deuda de Gordillo, sino que cierra definitivamente la puerta a cualquier recurso adicional en el litigio.

Elba Esther Gordillo deberá responder por el ISR no declarado de dos ejercicios fiscales que la autoridad tributaria rastreó, entre otras vías, a través del flujo de dinero en sus cuentas y el pago de sus gastos personales.

