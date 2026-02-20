Aseguran al narco un submarino en Colima

Aspectos de la embarcación y la droga asegurada por la Semar, ayer.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una Embarcación de Bajo Perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible utilizado para el tráfico internacional de droga a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, en una operación conjunta con fuerzas federales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la embarcación de bajo perfil —también conocida como narcosubmarino— transportaba 179 bultos de cocaína, equivalentes a varias toneladas cuyo peso exacto será determinado por la autoridad ministerial al arribar a puerto. En el operativo fueron detenidos tres tripulantes.

Aspectos de la embarcación y la droga asegurada por la Semar, ayer. ı Foto: Especial

179 bultos de cocaína transportaba la embarcación

“Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y detuvieron a 3 personas”, detalló en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El aseguramiento se realizó durante labores de vigilancia marítima mediante un despliegue que incluyó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras. También se contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos.

Aspectos de la embarcación y la droga asegurada por la Semar, ayer. ı Foto: Especial

“En la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga. Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, añadió el secretario de Seguridad.

Las autoridades señalaron que se trata del tercer semisumergible interceptado durante la actual administración. Este tipo de embarcaciones son empleadas por organizaciones criminales para el traslado de grandes cargamentos de droga en rutas internacionales.

Días antes, la Semar señaló que se había realizado el decomiso de cocaína más grande en lo que va del 2026, al oeste de la Isla Clarion, a unos 700 kilómetros del México Continental y ya fuera de la Zona Económica Exclusiva del país.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Semar para inhibir la acción delincuencial, añadió la dependencia.