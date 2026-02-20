Claudia Sheinbaum inaugura Bachillerato Nacional en Guanajuato.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este viernes la inauguración de una sede del Bachillerato Nacional en el estado de Guanajuato, desde donde ratificó el incremento en la meta para ofrecer más lugares en este nivel educativo a los jóvenes.

Desde el municipio de León, la mandataria federal recordó lo anunciado la semana pasada, en cuanto a que la meta iniciar para este año era la de construir 75 mil escuelas; sin embargo, ahora creció el proyecto y se espera que al final del año ya se haya ampliado la oferta para asegurar 150 mil nuevos espacios.

“El año pasado construimos casi 50,000 nuevos lugares en el país para preparatoria. Y este año teníamos la meta de construir 75 mil más escuelas. Bueno, ahora me puse de acuerdo con Tania, con Mario, que es el secretario de educación y todavía vamos a construir este año 30 mil nuevos lugares. De tal manera que terminando el 2026 vamos a tener 150 mil nuevos lugares para todas y todos los jóvenes que salen de secundaria”, exclamó.

También señaló que se continuará trabajando para eliminar los exámenes de admisión a este nivel educativo.

“Esta idea de que tiene que haber un examen de admisión para entrar a la preparatoria. En muy pocos países del mundo existe. Por ejemplo, nuestro vecino, Estados Unidos. Ahí los estudiantes no hacen examen de admisión para la prepa. En Europa no se hace examen de admisión para la prepa porque hay suficientes escuelas para poder ir a las preparatorias. Entonces, ahí donde todavía hay examen de admisión, vamos a ir desapareciendo el examen de admisión para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria, porque es una obligación del gobierno hacer suficientes escuelas para que los jóvenes tengan donde estudiar”, sostuvo.

JVR