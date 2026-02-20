Decisión de la Suprema Corte de EU confirma que el libre comercio genera prosperidad: Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Camada de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de anular la mayoría de los aranceles globales representa un mensaje claro a favor del libre comercio como vía para generar prosperidad y riqueza.

En entrevista con medios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora sostuvo que el fallo tiene implicaciones relevantes para el comercio global y, particularmente, para América del Norte, por lo que México debe prepararse con seriedad ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El T-MEC es un instrumento comercial que garantiza una plataforma de desarrollo, inversión y prosperidad compartida”, subrayó.

López Rabadán enfatizó que el país debe luchar por mantener el trato preferencial en materia comercial y arancelaria que otorga el acuerdo trilateral. “Sigamos como país luchando por tener un trato preferencial en materia comercial y arancelaria como el que le otorga el T-MEC; por ello es necesario cuidarlo”, insistió.

La diputada señaló que la revisión del tratado debe asumirse como una oportunidad estratégica para consolidar a la región como el bloque más competitivo del mundo, garantizar seguridad jurídica a los socios comerciales, atraer inversiones a las entidades federativas y generar empleos mejor remunerados.

Asimismo, deseó éxito al secretario de Economía en la negociación, al considerar que sus resultados impactarán directamente en millones de familias mexicanas que dependen del comercio exterior.

Reiteró su solicitud de que legisladores federales formen parte del llamado “cuarto de al lado” en la negociación, a fin de coadyuvar con distintas visiones políticas e ideológicas en un proceso que calificó como fundamental para el país.

“Poder ayudar, coadyuvar en lo que fuera necesario y hoy lo reitero, si es necesario, aquí tenemos legisladores de distintos partidos políticos con distintas visiones ideológicas que podrían coadyuvar a esta negociación que es tan importante que va a impactar a todo nuestro país”, expresó.

Finalmente, destacó la labor del Poder Judicial estadounidense y el valor de los contrapesos institucionales.

“Esto que está pasando en Estados Unidos demuestra que los poderes se deben de contener unos a otros. Para eso es necesario que una sola visión no tenga todo el poder en ninguna parte del mundo, porque así permite perfeccionar las decisiones y si alguna decisión genera algún tipo de irregularidad se pueda corregir”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL