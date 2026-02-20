México y EU lanzan campaña contra el GBG

EN EL MARCO de las acciones conjuntas para combatir la plaga de gusano barrenador que llegó al territorio mexicano desde hace más de un año, el Gobierno Federal y el de Estados Unidos emprendieron una campaña educativa con un enfoque en la prevención y la notificación oportuna de los casos de esta infestación.

La acción es llevada a cabo directamente por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la embajada estadounidense y el departamento de agricultura de aquel país, (USDA, por sus siglas en inglés).

En el comunicado emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se destacó que el objetivo es que la población y, principalmente, los productores ganaderos participen de manera activa en la estrategia.

“En ella se refuerza la importancia de la notificación oportuna de casos sospechosos, con el fin de garantizar una atención expedita y proteger la salud animal y los sistemas productivos de ambos países. La campaña conjunta refleja la colaboración de largo plazo entre los gobiernos de México y EU en materia de sanidad agropecuaria, y tiene como objetivo motivar la participación de la población y, particularmente, de las y los productores ganaderos”, subrayó la dependencia federal.

El plan se basa en la difusión de una amplia gama de materiales educativos multimedia que fueron diseñados para orientar acerca de cómo identificar el gusano gobernador del ganado (GBG) en las heridas.

También se brindará información sobre las medidas de prevención para reducir los riesgos y la importancia de reportar los casos de miasis de manera inmediata a las autoridades de sanidad agropecuaria y el tratamiento adecuado de los animales que resultan afectados.

“A través de acciones coordinadas, basadas en la ciencia y en la experiencia técnica de ambos países, la campaña busca brindar información clara y accesible a productores, personal técnico y público en general”, se especificó en el comunicado.