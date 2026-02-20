Preparan corrección de libros de Marx Arriaga

Marx Arriaga muestra el martes pasado el oficio de su cese, con lo que dejó las oficinas de la DGME tras 4 días atrincherado.

Las correcciones que se realizarán a los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), cuyo diseño estuvo a cargo del recién sustituido Marx Arriaga, estarán listas hasta dentro de dos años, es decir, para el ciclo escolar 2027-2028.

La subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Noemí Juárez, explicó que a lo largo de 2025 se llevaron a cabo consultas directas con estudiantes, profesores e incluso, con otras instancias externas para conocer su opinión respecto a los nuevos materiales, las cuales sirvieron para elaborar observaciones.

El Dato: Arriaga retó ayer al titular de la SEP, Mario Delgado, a que muestre un oficio donde le hubieran pedido incluir el tema de las mujeres en la historia: “acepten que mintieron”.

Sin ahondar más en detalles, expuso que algunas de las observaciones son sobre corregir imágenes que propician estereotipos en cuanto a los pueblos originarios, así como en el uso del lenguaje que se refleja en los contenidos, para adaptarlos a las edades escolares respectivas.

“De toda esta compilación, de todo este trabajo que se hace tanto de docentes, estudiantes, academia, desarrollo curricular, pues se ha hecho una serie de observaciones que pueden ir, por ejemplo, desde una modificación en una imagen”, dijo.

Al participar en la conferencia de prensa presidencial, refirió que hasta ahora se tiene concluida la revisión de los materiales de preescolar y de primaria, mientras que de secundaria se sigue realizando la evaluación.

Explicó que cada año se entregan 155 millones de libros de texto, cuya impresión se lleva a cabo entre enero y junio, con un promedio de entre 28 y 30 millones de materiales al mes.

En este contexto, comentó que el haber hecho las correcciones en los libros habría retrasado la entrega para el ciclo 2026-2027, cuya impresión inició el pasado 12 de febrero.

“Nosotros tenemos que concluir con los materiales para poder estar impresos antes del mes de enero… Es decir, si yo retrasaba —bueno, todo el equipo, también se involucra Conaliteg (Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos)—, si retrasamos la impresión, no garantizamos la entrega al inicio del ciclo escolar. No podemos darnos ese lujo, no podemos fallarle a las niñas, niños y adolescentes”, dijo.

De esta forma, comentó que, por ahora, se trabaja en la incorporación de las observaciones en los materiales, confirmando que estarán listas pero hasta el ciclo 2027-2028. También comentó que se imprimieron las guías para docentes, así como ejemplares del nuevo marco curricular.

HOMBRE HONESTO. En su oportunidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las denuncias presentadas por personal de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) contra el extitular, Marx Arriaga y colaboradores, a los que acusan de pedir dinero y coercionar su desempeño, pues aseguró que el exfuncionario es una persona honesta de quien no hay evidencias que comprueben lo contrario.

Al consultarle si se emprendió o concluyó alguna indagatoria a partir de estas denuncias, la mandataria no confirmó ni lo negó; sin embargo, remarcó su respaldo al exfuncionario.

“Es un hombre honesto, Marx Arriaga. No hay nada que muestre lo contrario… dicen: ‘¿cómo es que a Marx Arriaga se le pidió que pudiera dejar su encargo —porque son encargos— y al mismo tiempo, hay un reconocimiento?’. Pues sí, hay un reconocimiento a Marx Arriaga; es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros. Y todo nuestro reconocimiento”, dijo.

Pidió a los opositores que lo han criticado, hacer una comparación de sus currículums con el de Arriaga, así como sus publicaciones y trabajo. Respecto a las modificaciones que se han propuesto para “enriquecer” los libros, dijo que el plan sólo es ése, mas no replantear la NEM. La mandataria también comentó que se realizará una evaluación a las 105 plazas que Arriaga dejó firmadas para colaboradores de la DGME.

Rechazan adoctrinamiento en la educación

Por Claudia Arellano

MÉXICO NO PUEDE permitir que la educación pública se utilice como herramienta de adoctrinamiento ni como botín político, aseguró la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna.

Al pronunciarse sobre la destitución de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la legisladora celebró la salida del funcionario, aunque consideró que llegó demasiado tarde, ya que durante su gestión se dañó la educación pública al usarla para el adoctrinamiento político de la niñez.

Ante lo que calificó como una salida escandalosa, marcada por acusaciones de corrupción, la legisladora advirtió que desde la Cámara de Diputados vigilará el desempeño de la nueva titular del área, Nadia López García, particularmente en la elaboración de los libros de texto gratuitos, y aseguró que denunciará cualquier irregularidad.

Luna señaló que es urgente supervisar el trabajo educativo del actual régimen para evitar que se repita un caso como el de Arriaga, a quien acusó de convertir la educación en “un laboratorio ideológico” con la llamada NEM, la cual —afirmó— se caracterizó por desorden, improvisación y sesgo ideológico.

Recordó que desde la llegada de Arriaga a la Dirección de Materiales Educativos, en 2021 y hasta el primer año del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el PAN, junto con organizaciones de docentes y padres de familia, denunció presuntos intentos de adoctrinamiento, la eliminación de contenidos de materias tradicionales y errores en los libros de texto gratuitos.

Asimismo, indicó que el partido exige al Gobierno federal investigar las denuncias de corrupción presentadas por trabajadores de la dirección en contra de Arriaga, así como las acusaciones que éste habría formulado contra la extitular del área y el actual secretario de Educación, con el fin de deslindar responsabilidades y sancionar posibles delitos.