Reitera Martí Batres invitación a participar en las asambleas de La Clínica es Nuestra 2026 en el ISSSTE

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reitera el llamado a la derechohabiencia a participar este sábado 21 de febrero, a las 11:00 horas, en las asambleas comunitarias del programa La Clínica es Nuestra 2026, que se desarrollará en 650 unidades médicas, equivalente a cerca del 60 por ciento del total de unidades de este organismo.

En esta segunda edición del programa impulsado en el ISSSTE como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la comunidad podrá elegir los proyectos de mejoramiento y equipamiento que se llevarán a cabo en sus clínicas, donde se invertirán 375 millones de pesos en total.

Asimismo, podrán ratificar o elegir a las nuevas personas que conformarán el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), encargados de ejercer y vigilar el buen uso de los recursos.

En 2025, el programa se implementó en 562 unidades de primer nivel, donde se realizaron 2 mil 839 obras, como la adecuación de rampas para personas con discapacidad, bardas perimetrales, portones y techumbres; sustitución de pisos y plafones; impermeabilización y pintura; rehabilitación de baños y sistemas de aire acondicionados, y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidráulicas.

Además, se adquirieron 3 mil 559 equipos médicos, como electrocardiógrafos, desfibriladores, negatoscopios, básculas, camas de exploración, camillas, refrigeradores para medicamentos, autoclaves para esterilización de equipos, sillones dentales, baumanómetros, termómetros, oxímetros y glucómetros.

La Clínica es Nuestra permite mejorar las condiciones de infraestructura, de equipamiento y mobiliario de cada una de las clínicas; promueve la participación comunitaria y la apropiación social de la gente respecto a su clínica. El presupuesto se destina a lo que realmente necesita la unidad, y todas las obras se llevan a cabo de manera rápida, directa y sin burocracia.

Con esta acción, el ISSSTE reafirma su compromiso con la mejora continua y con la consolidación de una red médica más sólida y cercana a las comunidades, en beneficio directo de las y los derechohabientes.

