“No saldremos hasta hallar el último minero”, dice CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno no se retirará del caso Pasta de Conchos, Coahuila, hasta encontrar a todos los mineros que perdieron la vida en la explosión minera ocurrida hace dos décadas atrás.

La mandataria subrayó que desde el sexenio pasado se ha mantenido un trabajo permanente para recuperar los cuerpos y sostuvo que así se continuará: “Es un trabajo permanente que inició con el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad. No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero. Vamos a seguir trabajando con las familias”.

63 mineros quedaron sepultados en la explosión de la mina Pasta de Conchos

Recordó que desde la campaña a la presidencia de López Obrador en 2006 se estableció el compromiso de atender este caso, aun cuando, en su momento, las autoridades aseguraron que no era posible recuperar a las personas que quedaron atrapadas.

“Habla de una política humanista de los gobiernos de la transformación y vamos a seguir trabajando. En su momento, cuando el presidente López Obrador, ya en el gobierno, se reunió con las familias, les preguntó ‘¿Cuál era la opción que quisieran que se desarrollara, que se hiciera una reparación integral del daño o buscar a los mineros?’”, enfatizó.

La mandataria federal anunció que esta tarde sostendrá una reunión con las familias de las víctimas para seguir con la recuperación de los cuerpos y brindar apoyo integral a los familiares.