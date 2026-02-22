FGR reconoce abatimiento de ‘El Mencho’; ’La justicia no es opcional’

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, calificó la acción en la que este domingo fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una reafirmación del compromiso del Estado mexicano con la legalidad y respaldó la actuación de las fuerzas armadas en el marco constitucional.

“Las acciones del Estado mexicano en Jalisco reafirman el compromiso con la legalidad y la seguridad para la población”, señaló Ernestina Godoy, en un comunicado difundido en redes sociales

Ernestina Godoy reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Gabinete de Seguridad.

“La respuesta institucional, dentro del marco de la ley, fortalece el Estado de Derecho”, añadió Ernestina Godoy.

Ernestina Godoy fue enfática al subrayar el carácter irrenunciable de la justicia como política de Estado: “La justicia no es opcional: es un compromiso institucional con México.”

Ernestina Godoy informó asimismo que la institución a su cargo ya activó los mecanismos ante una operación de esta magnitud.

“La FGR lleva a cabo todas las diligencias ministeriales y periciales necesarias, derivadas de esta operación”, precisó, en alusión a los trabajos de identificación y documentación forense del cuerpo del capo, cuya muerte fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque aclaró que las autoridades correspondientes se encargarán de las actividades periciales para la identificación oficial.

