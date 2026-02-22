Oficialismo y oposición reconocen a Fuerzas Armadas; llaman a la unidad

Elementos de las Fuerzas Armadas en operativos por actos violentos tras muerte de "El Mencho"

El operativo federal realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), generó una serie de posicionamientos en el Congreso y entre fuerzas políticas nacionales.

Mientras el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció los resultados de la acción y destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el Senado la bancada morenista calificó el hecho como un “golpe histórico” al crimen organizado.

En contraste, la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, expresó solidaridad con las víctimas de la violencia y llamó a la unidad nacional, postura a la que se sumó el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, con un mensaje de respaldo a las Fuerzas Armadas.

Monreal sostuvo que, “como líder de la mayoría en la @Mx_Diputados, con base en la información preliminar difundida, reconozco el resultado del operativo federal de esta mañana en Tapalpa, Jalisco”.

Añadió que reconoce “sobre todo, el liderazgo de la Presidenta @ClaudiaShein, cuya Estrategia Nacional de Seguridad Pública continúa brindando resultados, gracias al fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación que fueron posibles con la legislación que aprobamos”, en referencia al trabajo realizado desde la Cámara de Diputados.

En la misma línea, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República manifestó: “Reconocemos y respaldamos la exitosa estrategia de la Presidenta @Claudiashein y de su Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Ejército Mexicano, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país”.

La bancada subrayó que los avances obedecen al trabajo coordinado entre instituciones. “Con inteligencia y cooperación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública avanza en todo México”, señalaron.

Por su parte, la panista Kenia López Rabadán advirtió sobre la gravedad de los hechos violentos registrados en distintos puntos del país. “Mi solidaridad con los mexicanos que sufren ataques, incendios y bloqueos. Manténganse en sus casas e informados por los canales oficiales”, expresó.

Agregó que “estados tan importantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato (hasta ahora), no deben estar en riesgo por el crimen organizado ni vivir este dolor”, y llamó a cerrar filas: “Debemos unirnos como sociedad, más allá de diferencias ideológicas, México debe ser nuestra prioridad”.

En ese mismo tono de respaldo institucional, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, afirmó: “Quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden que asumen en estos momentos la tarea de garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos”.

El dirigente añadió un mensaje a los elementos desplegados: “A quienes arriesgan sus vidas en la defensa de México: estamos con ustedes”.

LMCT