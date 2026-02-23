Departamento de Estado de EU reconoce ‘valentía y sacrificio’ de Ejército mexicano por operación contra ‘El Mencho’

Estados Unidos reconoce a México por operación contra "El Mencho".

El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a México y a las fuerzas armadas del país por el operativo efectuado el domingo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de una publicación en X, el Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado expresó su reconocimiento a México por la operación que derivó en la eliminación del líder del CJNG, lo cual, enfatizó el Departamento, “terminó su reino de terror”.

En el mismo sentido, el Departamento de Estado manifestó su reconocimiento al ejército mexicano por haber efectuado esta operación, lo cual, enfatizó, es muestra de la “valentía y honor” del cuerpo de seguridad.

Estados Unidos felicita a México por la exitosa operación que ha dado lugar a la eliminación de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su reinado de terror Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos



Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos



The United States commends Mexico for the successful operation that resulted in the elimination of Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, the leader of the designated foreign terrorist organization Jalisco New Generation Cartel (CJNG), thereby ending his reign of terror.



We… — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) February 23, 2026

Otros representantes del gobierno estadounidense ya habían reconocido a México por este operativo. El domingo, el subsecretario de Estado de este país, Christopher Landau, celebró que México haya emprendido esta operación.

Las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados. Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo Christopher Landau, subsecretario de Estado de EU, en X



Mientras que el Gobierno mexicano aseguró que la operación que derivó en el abatimiento de “El Mencho” siguió a una estrecha colaboración con Estados Unidos, especialmente en inteligencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am