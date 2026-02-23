Ricardo Monreal respalda estrategia federal tras abatimiento de “El Mencho”

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clara en su postura frente al crimen organizado: “no habrá pacto con el crimen, no habrá tregua con quienes atentan contra la paz de México”.

A través de una columna compartida en sus redes sociales, el legislador calificó como “un hecho contundente” el abatimiento de quien fuera señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al considerarlo “un golpe estratégico que demuestra la capacidad del Estado para enfrentar a quienes han sembrado miedo y violencia”.

Monreal sostuvo que los hechos ocurridos este domingo en Jalisco —y que se extendieron a otras entidades del país— no fueron producto de la improvisación, sino resultado de meses de trabajo de inteligencia y coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Detalló que durante el operativo hubo bajas del lado del grupo delictivo y también elementos del Ejército resultaron heridos en cumplimiento de su deber. “Estos datos no deben leerse con morbo, sino con claridad: el Estado mexicano actuó conforme a la ley, enfrentó una agresión armada y logró neutralizar una amenaza que por años lastimó a miles de familias en todo México”, expresó.

Desde la Cámara de @Mx_Diputados, damos seguimento a la conferencia presidencial respecto al exitoso operativo en contra del cartel criminal internacional más peligroso y que generaba la mayor violencia en México desde hace décadas.

Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas… pic.twitter.com/LP68QroufQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 23, 2026

Monreal reconoció que tras un golpe de esa magnitud se registraron reacciones violentas en distintos puntos del territorio nacional, con bloqueos y actos de intimidación. No obstante, aseguró que dichas acciones evidencian que las estructuras criminales están siendo debilitadas.

“La demostración de violencia no es señal de debilidad gubernamental. Es, paradójicamente, la respuesta desesperada ante una acción efectiva”, subrayó.

Asimismo, destacó que el operativo mostró la importancia de la cooperación bilateral en materia de información, al señalar que los fenómenos criminales trascienden fronteras y requieren colaboración internacional para mejorar la eficacia de las acciones de seguridad.

El legislador llamó a analizar los hechos con serenidad y a no permitir que el miedo o la desinformación se impongan. Señaló que será el Gabinete de Seguridad el que informe a detalle sobre lo ocurrido y las acciones para contener sus efectos.

En su posicionamiento, insistió en la necesidad de unidad para respaldar la Estrategia Nacional de Seguridad y fortalecer a las instituciones. “México vive un momento decisivo. Golpear a estructuras criminales de alto nivel implica riesgos, pero también abre oportunidades para consolidar la paz”, apuntó.

Finalmente, al citar la obra La guerra y la paz, de León Tolstói, Monreal reflexionó que los conflictos no se reducen a batallas aisladas, sino que impactan de manera prolongada la vida de los pueblos, por lo que la respuesta del Estado debe ser integral, coordinada y sostenida en el tiempo.

México vive un momento decisivo. Golpear a estructuras criminales de alto nivel implica riesgos, pero abre oportunidades para consolidar la paz. Los procesos de pacificación son complejos y requieren constancia. #Columna, vía @El_Universal_Mx. https://t.co/jL0Uy6TAD8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 23, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT