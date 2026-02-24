Arranca en San Lázaro, foro sobre acciones rumbo a la Reforma Electoral

En el marco de la próxima presentación de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados es sede del foro “Acciones afirmativas camino a la Reforma Electoral”, un espacio de análisis y diálogo sobre el futuro de los mecanismos de inclusión en el sistema democrático mexicano.

El encuentro se realiza este martes 24 de febrero desde las 12:00 horas y hasta las 19:00 horas, en el Edificio E, Lobby, Planta Baja de la Cámara de Diputados, bajo modalidad presencial con transmisión en línea.

La iniciativa es promovida por la diputada federal Maribel Solache González, integrante de la Comisión de Reforma Política-Electoral, en coordinación con la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Víctor Hugo Lobo Román.

Los diputados afirman que es con el fin de fortalecer que, durante los últimos procesos electorales, las acciones afirmativas han permitido avances en la representación política de mujeres, personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTIQ+, juventudes y personas migrantes y desean que así continúe.

Sin embargo, reconocieron que su carácter temporal y su implementación mediante acuerdos administrativos han generado incertidumbre sobre su permanencia.

El objetivo del foro es visibilizar, evaluar y fortalecer estas medidas para impulsar su consolidación como mecanismos permanentes dentro de la próxima Reforma Electoral.

Entre los objetivos específicos se encuentran: Analizar el impacto de las acciones afirmativas en procesos recientes, así como identificar retos normativos y operativos para su permanencia y escuchar a los grupos beneficiarios y organizaciones especializadas, esto, además, de generar propuestas técnicas y legislativas que permitan transitar de medidas temporales a mecanismos estructurales de inclusión política.

Se prevé la participación de representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos públicos locales electorales (OPLEs), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), así como organizaciones de la sociedad civil, académicos, colectivos migrantes, representantes de pueblos indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad y comunidad LGBTTTIQ+.

Reforma electoral ı Foto: Especial

El foro se desarrollará en seis mesas de diálogo con una duración total de entre cuatro y cinco horas. Cada mesa contará con 10 minutos de preguntas y respuestas y se elaborará una relatoría final con conclusiones legislativas.

La mesa inaugural contempla mensajes de apertura del diputado Víctor Hugo Lobo Román; del vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna; del coordinador de operación política del Grupo Parlamentario de Morena, Pedro Haces Barba; y de la diputada Maribel Solache González.

Con este foro, legisladores buscan abrir un espacio plural previo a la discusión formal de la Reforma Electoral, en un contexto donde distintos sectores sociales demandan que las acciones afirmativas evolucionen hacia garantías normativas permanentes que aseguren una representación política más equitativa e incluyente en México.

