CTM celebra 90 aniversario en vísperas de relevo generacional

En el marco de su 90 aniversario, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) celebró su XVII Congreso Nacional Ordinario, en un contexto marcado por el relevo generacional en la dirigencia de la central obrera más grande del país.

#EnVivo, conmemoracion del 90 Aniversario de nuestra central obrera y celebración del XVII Congreso Nacional Ordinario.

El congreso no sólo conmemoró nueve décadas de historia (1936-2026), sino que abrió paso al fin de una etapa en la organización sindical, así lo dijo, el aun líder de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, quien reafirmo que no buscará la reelección en la dirigencia nacional. El líder sindical argumentó razones de salud y la necesidad de dar paso a una nueva generación, por lo que concluirá su periodo en marzo de 2026 con “orgullo”, dijo.

Entre las bases del sector obrero, se comentó que la salida de Aceves, marca el cierre de un ciclo caracterizado por la adaptación del sindicalismo tradicional a las nuevas reglas laborales y a un entorno político distinto al que dio origen a la central obrera y que todo apunta a que Tereso Medina Ramírez, actual secretario adjunto de la CTM y dirigente en Coahuila, asumirá la Secretaría General nacional.

Medina Ramírez logró consolidar una planilla de unidad sin contendientes, lo que refleja la intención de la cúpula cetemista de evitar fracturas internas en un momento clave para la organización.

Durante los trabajos iniciales de este congreso que se prolongará hasta esta tarde en el Centro Banamex, se subrayó la importancia de mantener la cohesión interna y fortalecer a la central bajo el lema de “unidad y trabajo”, como eje para preservar su relevancia en el panorama laboral mexicano.

El relevo ocurre en un contexto de transformación del modelo sindical en México, marcado por las nuevas disposiciones laborales derivadas del T-MEC, mayores exigencias de democracia sindical y la competencia creciente de otras centrales, como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Los miembros de CTM observan de cerca el proceso de renovación de la dirigencia cetemista, al considerar que la CTM enfrenta el reto de modernizar su estructura, fortalecer la representación efectiva de los trabajadores y adaptarse a un entorno de mayor transparencia y rendición de cuentas.

A 90 años de su fundación, la central obrera apuesta por una transición tersa que le permita mantenerse como un actor clave en la negociación laboral y en la vida política del país.

