Estados Unidos advierte ‘graves consecuencias’ si cárteles mexicanos hieren a ciudadanos estadounidenses

Karoline Leavitt advierte "graves consecuencias" a cárteles mexicanos si "ponen un dedo encima" a estadounidenses en nuestro país.

En medio de los bloqueos y la ola de violencia que se registró el fin de semana en varios estados de México tras el operativo en el que resultó abatido el líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”, la Casa Blanca advirtió que, si los cárteles mexicanos hieren a los ciudadanos estadounidenses en el país, habrá “graves consecuencias”.

En entrevista con medios, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el Gobierno estadounidense está ofreciendo ayuda y buscando contacto con los estadounidenses en México, para garantizar su retorno seguro, ante los hechos violentos registrados en varios estados.

Aspecto de los bloqueos registrados el fin de semana. ı Foto: Cuartoscuro

En este sentido, Leavitt remarcó la advertencia del Gobierno estadounidense a los cárteles mexicanos, responsables de estos episodios violentos, los cuales, dijo, pagarán “graves consecuencias” si “ponen un dedo encima de cualquier estadounidense”.

Los bloqueos y otros episodios de violencia ocurrieron después de que el Gobierno de México llevara a cabo una operación en Tapalpa, Jalisco, para capturar a “El Mencho”, quien resultó abatido junto con otros integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de EU, en imagen de archivo. ı Foto: Reuters

A propósito, Karoline Leavitt reconoció que éste fue un operativo “exitoso”, si bien enfatizó que hubo apoyo de Estados Unidos, el cual, aseguró, “no hubiera ocurrido sin el liderazgo de nuestro presidente Donald Trump”.

En este sentido, recordó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha firmado varias órdenes ejecutivas para designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y facilitar la persecución de estas organizaciones criminales, las cuales, acusó, fomentan la entrada de miles de drogas a su país.

.@PressSec: "We encourage all Americans in Mexico to of course adhere to the guidance provided by the @StateDept... and the Mexican drug cartels know not to lay a finger on a single American or they will pay severe consequences under this @POTUS." pic.twitter.com/gwbUaD5oi9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 24, 2026

Así, Leavitt aseguró que Estados Unidos está “presionando” a México para que lleve a cabo más acciones en favor de frenar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano.

Ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a México, y a sus Fuerzas Armadas, por el operativo que derivó en el abatimiento de “El Mencho”.

Estados Unidos felicita a México por la exitosa operación que ha dado lugar a la eliminación de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su reinado de terror Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EU



