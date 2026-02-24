En medio de violencia

Estados Unidos advierte ‘graves consecuencias’ si cárteles mexicanos hieren a ciudadanos estadounidenses

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, aseguró que EU brinda ayuda para garantizar seguridad de estadounidense en México; reconoce operativo contra “El Mencho”, pero enfatiza que hubo ayuda de su país

Karoline Leavitt advierte "graves consecuencias" a cárteles mexicanos si "ponen un dedo encima" a estadounidenses en nuestro país.
Karoline Leavitt advierte "graves consecuencias" a cárteles mexicanos si "ponen un dedo encima" a estadounidenses en nuestro país. Foto: La Razón (con material de Reuters)
Por:
Arturo Meléndez

En medio de los bloqueos y la ola de violencia que se registró el fin de semana en varios estados de México tras el operativo en el que resultó abatido el líder criminal Nemesio Oseguera “El Mencho”, la Casa Blanca advirtió que, si los cárteles mexicanos hieren a los ciudadanos estadounidenses en el país, habrá “graves consecuencias”.

En entrevista con medios, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el Gobierno estadounidense está ofreciendo ayuda y buscando contacto con los estadounidenses en México, para garantizar su retorno seguro, ante los hechos violentos registrados en varios estados.

Aspecto de los bloqueos registrados el fin de semana.
Aspecto de los bloqueos registrados el fin de semana. ı Foto: Cuartoscuro

En este sentido, Leavitt remarcó la advertencia del Gobierno estadounidense a los cárteles mexicanos, responsables de estos episodios violentos, los cuales, dijo, pagarán “graves consecuencias” si “ponen un dedo encima de cualquier estadounidense”.

TE RECOMENDAMOS:
Operativo de las fuerzas militares mexicanas.
Se actuó conforme a la ley

En operativo vs ‘El Mencho’, objetivo no era ultimar a nadie, afirma Sheinbaum

Los bloqueos y otros episodios de violencia ocurrieron después de que el Gobierno de México llevara a cabo una operación en Tapalpa, Jalisco, para capturar a “El Mencho”, quien resultó abatido junto con otros integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de EU, en imagen de archivo.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de EU, en imagen de archivo. ı Foto: Reuters

A propósito, Karoline Leavitt reconoció que éste fue un operativo “exitoso”, si bien enfatizó que hubo apoyo de Estados Unidos, el cual, aseguró, “no hubiera ocurrido sin el liderazgo de nuestro presidente Donald Trump”.

Esta operación que se llevó a cabo exitosamente por autoridades mexicanas, fue apoyada por Estados Unidos, lo que no hubiera ocurrido sin el liderazgo de nuestro presidente Donald Trump
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

En este sentido, recordó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha firmado varias órdenes ejecutivas para designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y facilitar la persecución de estas organizaciones criminales, las cuales, acusó, fomentan la entrada de miles de drogas a su país.

Así, Leavitt aseguró que Estados Unidos está “presionando” a México para que lleve a cabo más acciones en favor de frenar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano.

Estamos presionando al Gobierno mexicano para que lleve a cabo más acciones para frenar el tráfico de drogas por nuestra frontera sur
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

Ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció a México, y a sus Fuerzas Armadas, por el operativo que derivó en el abatimiento de “El Mencho”.

Estados Unidos felicita a México por la exitosa operación que ha dado lugar a la eliminación de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su reinado de terror
Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado de EU

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El Día de la Bandera se celebra el 24 de febrero en México.
Conmemoración en México

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera en México HOY 24 de febrero?