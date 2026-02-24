Gianni Infantino asegura estar ‘muy tranquilo’ con México como sede del Mundial 2026; hay ‘confianza absoluta en Sheinbaum’, dice

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la organización tiene una confianza absoluta en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, después de los hechos violentos generados a raíz de la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Además, indicó que se está monitoreando la situación que impera en el país, mediante un contacto regular con la Presidenta de México y con autoridades de seguridad en el país.

“De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con presidencia, las autoridades y seguimos monitoreando la situación”, dijo el mandatario de la FIFA en un evento de la Federación Colombiana de Futbol (FCF).

Sobre los rumores sobre una posible cancelación del Mundial de Futbol 2026, el presidente de la FIFA aseguró que el evento “va a ser una fiesta increíble”, con lo que terminó con las especulaciones.

“Muy tranquilo, todo muy bien”, aseguró Infantino.

BREAKING



Primera declaración pública del presidente de FIFA, Gianni Infantino:



“De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la Presidenta Sheinbaum, en México. Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos monitoreando la situación”.… pic.twitter.com/zesXW6eStU — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 25, 2026

Guadalajara y Monterrey fueron seleccionados como sede de una serie de partidos de repechajes. La llave A en Guadalajara y la B en Monterrey, con dos duelos en cada una.

En Jalisco se registraron hechos de violencia derivados del abatimiento del líder del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes, alias “EL Mencho”.

Por lo anterior, muchas personas ponían en duda la realización del Mundial de Futbol en México. Ahora, el presidente de la FIFA puso punto final a los rumores sobre la cancelación del evento por razones de seguridad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR