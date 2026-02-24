Kenia López garantiza legalidad y debate plural en la reforma electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reiteró su compromiso de garantizar un debate plural, transparente y con respeto a todas las posturas en torno a la eventual reforma electoral que podría llegar a San Lázaro.

“Si esta Cámara de Diputados es la Cámara de origen, si es aquí en San Lázaro en donde se enviará la reforma electoral, yo como presidenta de la Cámara garantizo transparencia, garantizo un debate plural y garantizo el respeto a todas y todos los legisladores en función de un debate que permita a las y los mexicanos conocer la posición de cada legislador”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

Al detallar el proceso legislativo, explicó que existe un plazo perentorio de 90 días previos al inicio del proceso electoral para aprobar modificaciones en la materia. Asimismo, recordó que también se recibió una iniciativa ciudadana que deberá discutirse conforme a los procedimientos parlamentarios.

En ese sentido, señaló que aún hay tiempo para impulsar una reforma que fortalezca el voto de las y los mexicanos, la democracia y evite la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.

“Pero si es para dar pasos hacia atrás, pues, evidentemente, no hay prisa”, subrayó.

Cuestionada sobre los bloqueos y hechos violentos registrados en diversas regiones del país tras el operativo federal del domingo pasado, López Rabadán enfatizó la importancia de reconocer a las familias mexicanas que actuaron con templanza y serenidad para proteger a sus integrantes.

También destacó la labor de las autoridades que participaron en defensa de la patria y reveló que, durante la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, expresó personalmente su reconocimiento al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por el operativo realizado.

“Hay que reconocer que, por supuesto, la defensa de la patria siempre será honorable y siempre tendrá que reconocerse más allá de filias y de fobias”, recalcó.

Finalmente, celebró el esfuerzo institucional para que los tres poderes del Estado continúen trabajando de manera coordinada en beneficio de los más de 134 millones de mexicanos.

“Era una prioridad que esta Cámara no se hubiera detenido y aquí estamos”, concluyó.

MSL