Reforma electoral no está en riesgo; hoy se define respaldo de PT y PVEM: Monreal

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que será hasta la tarde de este martes cuando se realice una nueva reunión para analizar la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual aún no ha sido enviada.

En declaraciones a medios de comunicación, Monreal explicó que la mandataria decidió dar un espacio adicional para el diálogo con los partidos aliados, luego de que en el encuentro de ayer no se alcanzara un acuerdo.

“Hasta hoy por la tarde habrá otra reunión y a esperar la presentación de la iniciativa. La Presidenta tiene interés en que los tres partidos la acepten; sin embargo, ayer no se decidió nada y por eso no se presentó. Ella está dando espacio para analizarla y ahora habrá que reunirse y escuchar sus opiniones”, señaló.

El legislador precisó que en la reunión previa únicamente se escucharon propuestas, particularmente las que la propia titular del Ejecutivo ha planteado en los últimos meses: la reducción del costo de las campañas, la disminución del financiamiento a los partidos políticos y la modificación en la integración de las cámaras del Congreso.

Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena ı Foto: Cuartoscuro

“Lo que ella ha insistido es la integración de las cámaras y la reducción del costo de las campañas. En épocas difíciles para el país, el gasto electoral es muy fuerte y muy grande; por eso plantea esta reducción”, subrayó.

Monreal adelantó que el encuentro de este día podría realizarse con los tres partidos de la coalición —Morena, PT y PVEM—, junto con la comisión encargada de la reforma, a fin de definir si acompañan la propuesta presidencial.

Reconoció que no puede descartarse un desacuerdo temporal en caso de que el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no respalden el proyecto; no obstante, aseguró que ello no pondría en riesgo la alianza legislativa ni electoral que mantienen.

“Si el Verde y el PT dicen que no, estaríamos frente a un desacuerdo temporal, pero no pone en riesgo la alianza electoral ni legislativa que tenemos con ellos”, afirmó.

Sobre los cambios en la integración del Congreso, recordó que previamente se había mencionado una fórmula de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, aunque indicó que será en las próximas horas cuando se conozcan con precisión los términos finales.

“El día de hoy vamos a dilucidar con los dos grupos parlamentarios del PT y del PVEM. La reforma electoral no puede quedar en la congeladora; las propuestas no mueren, se votan. Es facultad de la Presidenta presentarla mañana, pasado o el viernes”, sostuvo.

Finalmente, consideró que la propia Comisión de Reforma Electoral ya ha planteado a la titular del Ejecutivo los pasos a seguir, por lo que confió en que el proyecto será presentado en breve ante el Congreso para iniciar su discusión formal.

LMCT