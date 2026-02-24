Relaja EU su alerta tras operativo contra CJNG

El domingo 22 de febrero se registraron acciones violentas tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, líder del CJNG

LA EMBAJADA de Estados Unidos en México relajó la alerta para sus ciudadanos en varios estados del país, tras las acciones violentas derivadas de la captura y posterior abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre las ubicaciones que destacó bajo observación, en su quinta actualización, incluyó las ciudades de Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, en Jalisco, y Nuevo Nayarit/Nuevo Vallarta, en Nayarit, debido a los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva relacionada con las operaciones de seguridad que tuvieron lugar el 22 de febrero.

“Se insta a los ciudadanos estadounidenses en lugares específicos de México a refugiarse. El personal del gobierno de EU en Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit) y Ciudad Guzmán (Jalisco) se está refugiando hasta que se despejen todos los bloqueos, e instamos a los ciudadanos estadounidenses a hacer lo mismo”, detalló en un comunicado.

La representación diplomática destacó que aunque se reportaron incidentes el domingo pasado, “la situación ha vuelto a la normalidad en las siguientes zonas: Baja California (incluyendo Tijuana, Tecate y Ensenada), Quintana Roo (incluyendo Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum), Colima, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”.

“Todos los aeropuertos de México están abiertos y la mayoría están operando normalmente (…). Si viaja a través de cualquier aeropuerto que no sea Guadalajara o Puerto Vallarta, no hemos recibido ninguna indicación de interrupciones de vuelo relacionadas con la seguridad”, agregó la embajada en sus redes sociales.

La representación también manifestó que no cuenta con reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, “aunque algunas carreteras en el estado de Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no están completamente reabiertas”.