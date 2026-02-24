Sheinbaum vuelve a reunirse con Morena, PT y Partido Verde para revisar reforma electoral

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que enviará la reforma electoral con o sin el consenso de los aliados de Morena, los coordinadores parlamentarios del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso se reunieron de nueva cuenta con la mandataria en Palacio Nacional.

A su llegada, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la reducción del gasto en las elecciones, la designación de las candidaturas plurinominales y la definición de fórmulas y fiscalización son los temas en donde persisten los desacuerdos.

No obstante, sostuvo que hay disposición a realizar cambios al proyecto y destacó que la Presidenta ha mostrado un esfuerzo por conseguir el respaldo a la iniciativa . Como muestra de ello, el aplazamiento para el miércoles la presentación de la reforma electoral.

“Abre un compás para la negociación con los aliados. Es un ejercicio de buena fe, es una actitud, para mí, sensata y de apertura democrática, porque la propuesta que yo escuché es de avanzada, y es una propuesta que va a generar aceptación ciudadana , dado que ajusta a la baja el gasto electoral en todos los sentidos”, dijo.

Al ser cuestionado si hay apertura para cambios, Ricardo Monreal respondió que sí, pues “es parte del acuerdo del ejercicio”; además, se dijo confiado en que los aliados de Morena actuarán con sensatez.

“Yo tengo mucha confianza en que la prudencia y la sensatez prive en los corazones y cabezas de los aliados y de Morena” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados



Por separado, el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente Salas, negó que la intención sea negociar los términos de la reforma y optó por no emitir ninguna consideración al respecto hasta que se conozca el proyecto definitivo.

“En cuanto tengamos una posición, la haremos de saber a todas y todos ustedes. Por ahora, no queremos adelantar en supuestos hasta no conocer el texto . Ya estamos en el último tramo, y se lo tenemos que reconocer”, señaló.

El aliado de Morena agradeció a la Presidenta por permitirles conocer la reforma.

“Vamos a esperar a que se presente la iniciativa, a que la haga pública, para que también aprovechar ese tiempo, para que el partido pueda tomar una definición de ella. Con mucho respeto, sobre todo, reconocer la estatura de nuestra Presidenta, una jefa de Estado, una demócrata y que también respeta esa división de poderes que hay” Carlos Puente Salas, coordinador de diputados del Partido Verde



Asimismo, negó que su partido tenga alguna propuesta de reforma electoral y descartó una negociación.

“No hay contrapropuesta, no es una negociación de toma y daca, es simplemente estar escuchando cómo va a venir. Es una facultad que tiene el Ejecutivo, que nosotros reconocemos y lo vamos a respaldar”, sostuvo en entrevista.

▶ #Video | "Reforma electoral no es una negociación, de toma y daca... Coalición está más fuerte que nunca", afirma Carlos Puente, coordinador del PVEM en San Lázaro, a su llegada a Palacio Nacional, para seguir analizando la reforma electoral. Aunque se abstuvo de emitir alguna… pic.twitter.com/EG6yMV8yft — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 24, 2026

Para ofrecer las declaraciones, el legislador ingresó al estacionamiento y salió a pie a dar la entrevista a los medios. Al final, cuando ya se había retirado, dio la vuelta y regresó para enfatizar que este asunto no será motivo de fractura de la coalición . Incluso, aseguró que la alianza se mantendrá rumbo a las elecciones de 2027.

“Que nuestra coalición del Verde, Morena, y el Partido del Trabajo está más firme que nunca. Vamos unidos al 27, vamos unidos al treinta, vamos por la mayoría calificada en el veintisiete, y así vamos a salir… De ninguna manera. No hay nada de eso, estamos más fuertes que nunca” Carlos Puente Salas, coordinador de diputados del Partido Verde



A la reunión también llegaron, pero sin dar declaraciones el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, así como miembros de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, como Lázaro Cárdenas Batel, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y también Jesús Ramírez Cuevas.

#Foto | Sheinbaum se reúne con coordinadores del bloque de la 4T en Palacio Nacional, para volver a abordar la reforma



📹: @yul_bonilla /@LaRazon_mx pic.twitter.com/DWnEUHRC1t — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 24, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr