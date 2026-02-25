INE cuesta el 0.03% del Presupuesto de Egresos: PRI; desmonta argumento de elecciones “caras”

La operación del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y lo que tiene ver con democracia, cuestan el 0.03 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, cifra menor que el subsidio que le dan al Tren Maya y a las obras faraónicas del anterior gobierno federal, y aún así “le están regateando” a la certeza el electoral, argumentó el vicecoordinador priista en el Senado, Manuel Añorve, con lo que se desmonta el discurso gubernamental sobre el costo de la democracia.

En ese sentido, anticipó que su partido votará en contra de la reforma electoral, a la que llamó “Ley Maduro” y “aberración populista”.

Manuel Añorve calificó la iniciativa como “populismo puro, diseñado para consolidar un estado autoritario de partido único”.

“Es la Ley Maduro, ¿no? Que tanto el PRI ha estado subrayando. Obviamente es la confirmación de un estado autoritario que se construye todos los días con Morena, de un partido único”, afirmó Manuel Añorve.

Manuel Añorve comparó las reformas aprobadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el modelo político venezolano, argumentando que México ha adoptado un “traje a la medida de Chávez y Maduro”.

En ese sentido, Manuel Añorve enumeró lo que considera una cadena de reformas que han debilitado el andamiaje democrático del país: la desaparición de organismos autónomos, la toma del Poder Judicial mediante la elección de jueces y magistrados “de la tómbola y el acordeón”, y ahora el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre el impacto presupuestal de la reforma, Manuel Añorve rechazó el argumento gubernamental de que las elecciones son demasiado costosas.

Manuel Añorve también cuestionó la reducción del financiamiento a los partidos políticos y acusó a Morena de no verse afectada por dicha medida debido a sus presuntos vínculos con recursos de procedencia ilícita.

Manuel Añorve advirtió que el verdadero objetivo de la reforma es garantizar una sobrerrepresentación legislativa de Morena similar a la de Venezuela, donde, dijo, el 90 por ciento de los legisladores son afines al régimen de Nicolás Maduro. “Lo que quieren es una sobrerrepresentación absoluta, desaparecer a la oposición”, sostuvo.

Ante la presión del gobierno para que la oposición se sume a la iniciativa, Añorve fue categórico: “Vamos en contra de este retroceso democrático. La postura del PRI es en contra.”

