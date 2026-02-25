Marina blinda Puerto Vallarta con 103 efectivos

Personal naval arribó ayer a este destino turístico de Jalisco a bordo del ARM Usumacinta.

La Secretaría de Marina–Armada de México (Semar) desplegó en Puerto Vallarta, Jalisco, a 103 elementos de Infantería de Marina, quienes llegaron a bordo del ARM Usumacinta, así como vehículos pick up militares, con el objetivo de reforzar la vigilancia y seguridad, tras los hechos violentos registrados luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El despliegue naval llegó luego de que la ciudad costera registrara más de 250 hechos delictivos: bloqueos carreteros, robo e incendio de vehículos, ataques y quema de negocios, y la fuga de 23 reos del penal local.

23 reos se fugaron del penal local de Puerto Vallarta

El barco, adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, con base en Manzanillo, Colima, trasladó al personal y el equipo hasta el puerto del Pacífico mexicano “con el firme compromiso de velar por la paz y seguridad de las familias mexicanas”, informó la Semar.

Precisó que el ARM Usumacinta, con capacidad para transportar dos compañías anfibias con equipo táctico, 18 vehículos de asalto anfibio y hasta dos mil toneladas de carga, “tiene la misión de desarrollar el transporte marítimo militar para el logro de los objetivos y tareas asignadas, así como servir de plataforma de operaciones logísticas en apoyo a unidades operativas y la población civil en casos y zonas de desastre”.

La dependencia informó que, de manera paralela al desembarco, se desplegaron embarcaciones, aeronaves y vehículos terrestres de la Armada para realizar recorridos de vigilancia en los tres frentes: marítimo, aéreo y terrestre.

