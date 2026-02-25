Morena afirma que reforma electoral de Sheinbaum ‘es una propuesta robusta’

La iniciativa de reforma se presentó este miércoles en Palacio Nacional.

El diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Víctor Hugo Lobo Román afirmó que la iniciativa en materia electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece y empodera a la ciudadanía, al tiempo que rescata y consolida a las instituciones electorales.

“Es una propuesta robusta, sensible, que atiende el requerimiento de las y los ciudadanos de manera amplia, clara y completa”, sostuvo el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral.

Víctor Hugo Lobo Román subrayó que la reforma garantiza la representación de las minorías y hace más eficientes los procesos electorales.

Víctor Hugo Lobo Román señaló que el hecho de que no se haya incluido la desaparición del fuero no le resta relevancia a la iniciativa, ya que —dijo— ese y otros temas podrán analizarse de manera subsecuente conforme avance la discusión legislativa.

El presidente de la comisión adelantó que se buscará reforzar la obligatoriedad de la información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a fin de evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en campañas.

Indicó que estas medidas se complementarían con la reforma recientemente aprobada en materia de extorsión, para impedir presiones de grupos delincuenciales contra candidatas y candidatos, así como endurecer sanciones para quienes incurran en el uso indebido de recursos.

“Hay que fortalecer de manera importante los castigos para quienes caigan en el uso de recursos indebidos; deben tener sanciones excepcionales”, expresó.

Víctor Hugo Lobo Román confió en que la Cámara de Diputados pueda fungir como cámara de origen en el análisis de la iniciativa y aseguró que estarán preparados para continuar el trabajo legislativo con los partidos aliados, particularmente el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Adelantó que, una vez que el documento llegue formalmente al Congreso, se definirán foros y espacios de discusión abiertos a todas las voces y sectores involucrados, con el objetivo de robustecer el dictamen.

“Es una propuesta que recoge los principios de Morena y de nuestros aliados, bajo la premisa de ‘todo el poder al pueblo’”, afirmó.

Sobre el tema de la representación en la Cámara Alta, el legislador recordó que durante el gobierno de Ernesto Zedillo se incrementó el número de legisladores de representación proporcional en el Senado.

Explicó que la reforma retoma el principio de que todos los estados tengan el mismo peso en la Cámara Alta, lo que —aseguró— permite recuperar la proporcionalidad y fortalecer el equilibrio federal.

Finalmente, reiteró que Morena buscará actuar con rapidez en el trámite legislativo, sin dejar de lado el diálogo con sus aliados y la apertura a propuestas que puedan enriquecer el contenido de la reforma electoral.

