Persiste deterioro en las empresas constructoras; valor de producción cae 5.6%

El valor de producción de las empresas constructoras cayó 5.6 por ciento a tasa anual, en términos reales durante diciembre pasado, con lo que acumuló 20 meses consecutivos con pérdidas, al igual que el personal ocupado y las horas trabajadas. Pese a ello, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) destacó que en la variación mensual se ha observado una recuperación y confía en que en 2026, tras el anuncio de proyectos de infraestructura con capital público y privado, a la industria le irá mejor.

La contracción de 3.9 por ciento anual del personal ocupado, tuvo origen en una disminución de 4.3 por ciento de las personas dependientes de la razón social (obreros, empleados administrativos, contables y de dirección, y otros); sin embargo, el personal no dependiente de la razón social repuntó 5.1 por ciento.

El Dato: El Personal ocupado total de las empresas constructoras no presentó variación alguna durante el mes de referencia en su comparación mensual.

Por su parte, las horas trabajadas también cayeron 4.6 por ciento en diciembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024, debido a que las que laboraron los dependientes de la razón social se contrajeron 5.0 por ciento, aunque las horas de los no dependientes de la razón se incrementaron 6.9 por ciento.

Las remuneraciones medias reales fueron las únicas que en la comparación anual aumentaron 3.1 por ciento, debido a que los salarios que fueron pagados a los obreros aumentaron 4.1 por ciento y los sueldos destinados a empleados administrativos, contables y de dirección, 1.2 por ciento.

A tasa mensual, el valor de producción tuvo una recuperación en el último trimestre del año y sumó tres meses con cifras positivas, desde octubre se tuvo un repunte de 0.5 por ciento; en noviembre se ubicó en 1.8 por ciento y en finalmente en diciembre, mes de referencia, cerró el año en 1.7 por ciento.

33.6 por ciento fue la caída del personal ocupado en Michoacán

Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC, refirió a La Razón que 2026 es un año con una “muy buena expectativa” para los constructores, especialmente, por los anuncios de inversión para proyectos de infraestructura que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Viene un año con muy buena expectativa, donde ya hay inversiones fuertes y un presupuesto diferente para la obra pública y principalmente donde las asociaciones entre el ramo público y privado, creemos, que pueden empujar muchos proyectos interesantes… Sí creo que este año alcanzamos a tener una recuperación. Lo vemos en los últimos datos del valor de la producción de las empresas constructoras ya van con otra expectativa”, indicó.

Respecto al personal ocupado, en diciembre no hubo variación, pero las horas trabajadas sí cayeron 0.6 por ciento por un descenso de 0.7 por ciento de las que laboraron los dependientes de la razón social y un incremento de 1.0 por ciento de los no dependientes de la razón social, añadió el Inegi.

El Tip: La edificación explicó el 48.54 por ciento del valor de la producción en 2025 y le siguieron las obras de ingeniería civil con 38.12 por ciento.

No obstante, en la comparación con noviembre de 2025, las remuneraciones medias reales cayeron 0.2 por ciento, debido a una reducción similar en los salarios pagados a obreros, mientras que los sueldos para empleados administrativos, contables y de dirección se mantuvieron sin variación.

Con cifras originales, y a tasa anual, las entidades que registraron una mayor contracción en el valor de producción de las empresas constructoras fueron Oaxaca con 73 por ciento; Chiapas, 62.7 por ciento; Campeche, 53.3 por ciento; Nayarit, 45.9 por ciento; Quintana Roo, 42 por ciento; Durango, 40.1 por ciento; mientras que los que tuvieron un crecimiento son Estado de México con 45.5 por ciento; Tamaulipas, 36.7 por ciento y Querétaro, 30.3 por ciento.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco BASE, sostuvo que el valor de la producción en el acumulado de 2025 mostró un desplome de 15.18 por ciento a tasa anual y fue la mayor caída desde el año 2020. Asimismo, destacó que el valor de producción del sector público en el acumulado del año fue de 28.4 por ciento por el recorte del gasto en inversión física; mientras que, el del sector público sólo descendió 0.85 por ciento, “siendo la primera caída para un año completo desde el 2021”.