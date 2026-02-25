Sheinbaum y Trump sostuvieron llamada telefónica tras abatimiento de ‘El Mencho’

La presidenta de México sostuvo una llamada con Donald Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien la buscó para conocer detalles del operativo llevado a cabo en contra de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, quien terminó abatido.

Durante su conferencia matutina, la mandataria comentó que la conversación se sostuvo entre el 23 y 24 de febrero y se dio a solicitud del republicano.

Contó que la charla se extendió durante ocho minutos, en donde Trump consultó qué situación atravesaba México tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

TE RECOMENDAMOS: Miércoles de Vivienda Gobierno federal entregan 32 viviendas en Oaxaca

“Me llamó él, ayer, anteayer. Una llamada de ocho minutos para preguntar ¿qué pasa en México?, ¿cómo están las cosas, están bien? Le platiqué cómo fue el operativo, que habíamos tenido ayuda e inteligencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación”, declaró.

Negó que haya en puerta una reunión pronto.

Esta se trató de la doceava conversación vía telefónica de la que se conoce públicamente entre ambos mandatarios.

Sobre las declaraciones hechas por el mandatario la noche del martes, con las que adjudicó el operativo a su gobierno, la mandataria reiteró que los informes dados por las autoridades mexicanas son las correctas, en referencia a que la operación corrió a cargo de México y Estados Unidos ayudó con información.

Mencionó que las afirmaciones del republicano también se insertan con motivos electorales en aquel país.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en la inteligencia, información y toda la operación la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces sería un discurso pues más el tema electoral allá… Conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta”, declaró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT