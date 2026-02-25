Tras caída del capo bajan homicidios

Un auto fue incendiado en Cancún, Quintana Roo, tras el deceso de El Mencho, el domingo.

El lunes 23 de febrero de 2026 quedará marcado en las estadísticas de seguridad del país como uno de los días menos violentos de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al reportar una de las cifras diarias de homicidios más bajas en lo que va del año y también en lo que va de la actual administración.

De acuerdo con el reporte preliminar de homicidios dolosos que publica diariamente el Gabinete de Seguridad, esa fecha, un día después del operativo que derivó en la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron apenas 34 asesinatos en todo el territorio nacional.

La cifra es apenas superior a los 31 homicidios contabilizados el pasado 5 de febrero, fecha que hasta ahora ostenta el título del día menos violento en los 16 meses de gestión de la Presidenta Sheinbaum, y del 31 de enero, cuando se reportaron igualmente 34 casos.

El contraste es aún más significativo si se consideran los días previos: entre el 19 y el 21 de febrero, el país registró 63, 66 y 61 homicidios respectivamente, cifras que reflejan la escalada de violencia que antecedió al operativo contra el máximo líder del CJNG.

Aunque en sus reportes, el Gabinete de Seguridad aclara que se trata de registros preliminares, mismos que están sujetos a la determinación jurídica de las procuradurías y/o fiscalías generales de las 32 entidades federativas, en la carpeta del 22 de febrero, el día en que El Mencho fue abatido, se reportan 45 homicidios dolosos, inferior a los 60 asesinatos que, de acuerdo con las autoridades federales, ocurrieron sólo en el operativo que terminó con la caída del líder del Cártel Jalisco.