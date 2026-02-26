Canciller recibe a secretario de la OCDE; destacan ‘avances inobjetables’ contra la pobreza

Este jueves, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, junto a quien se destacaron los avances del gobierno mexicano en el combate a la pobreza.

En una tarjeta informativa sobre el encuentro, la cancillería compartió que ambos funcionarios hablaron del liderazgo que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha conseguido no sólo dentro del territorio mexicano, sino también a escala internacional.

📸 Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Cancillería al secretario general de la @OECD, Mathias Cormann (@MathiasCormann), quien se encuentra de visita en nuestro país.



Durante la reunión, resaltaron el liderazgo nacional e internacional de la…

De allí fue que se resaltó la salida de la pobreza de 13.5 millones de personas, así como los incrementos al salario mínimo y la relevancia de las mujeres en la vida económica y política de México.

“Durante la reunión, resaltaron el liderazgo nacional e internacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), los avances inobjetables que ha alcanzado México para reducir la desigualdad, la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza, el aumento de más de 250 % en los salarios mínimos, la fortaleza de nuestra economía y la creciente participación de las mujeres en la vida económica, política y social de nuestro país”, sostuvo la Secretaría.

En el diálogo también se abordó la creación de nuevas dependencias desde que inició este sexenio, como lo fue la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, además de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“El secretario De la Fuente se refirió a la importancia de fortalecer el multilateralismo y, que con la visita de @MathiasCormann a nuestro país, se estrecha también la relación con las labores de la @ocdeenespanol”, señaló la SRE en redes sociales.

En dicho encuentro también estuvieron la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral; Sybel Galván, embajadora y representante permanente de México ante la OCDE, y Roberto de León, jefe de Oficina del C. Secretario. Por parte de la OCDE.

