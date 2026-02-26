Detienen a 4 reos que se fugaron del Penal de Puerto Vallarta, informa García Harfuch

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que detuvieron a cuatro de los 23 sujetos que escaparon el pasado domingo del penal de Puerto Vallarta durante los bloqueos y enfrentamientos que se registraron luego del abatimiento de “El Mencho”.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX, en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas cuatro personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de febrero”, dijo.

Omar García Harfuch informó que las investigaciones continúan para detener a los demás involucrados.

De acuerdo con información compartida por el secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, el pasado 23 de febrero, dijo que la fuga ocurrió luego de que un grupo armado chocó un vehículo contra el ingreso del penal.

Posteriormente los delincuentes abrieron fuego, por lo que los custodios repelieron la agresión y en el intercambio de disparos uno de los elementos de la Policía Penitenciaria perdió la vida.

