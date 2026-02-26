‘Pueden venir sin problema a nuestro país’, asegura Sheinbaum

En el marco de la recepción del Mundial 2026 y el próximo periodo vacacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es seguro visitar México, luego de la violencia que se registró al inicio de la semana, tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que a cuatro días de los disturbios, países como Estados Unidos y Canadá, levantaron las alertas que emitieron para sus ciudadanos, por lo que hizo un llamado a que se visite el país y su oferta natural y cultural.

“Se está regularizando todo, entonces que es seguro que viajen a nuestro país, que pueden venir sin problema. Ya Estados Unidos también que en algún momento, presentó una alerta, ya también la levantó; Canadá entiendo que también. Entonces, pueden venir sin problema a nuestro país; al contrario, que vengan a gozar de las bellezas de México”, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó un artículo publicado en el diario estadounidense New York Times sobre las noticias falsas que salieron alrededor del mundo sobre lo ocurrido el domingo.

Tras ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó la invitación a que los extranjeros viajen con confianza a México, sobre todo a quienes quieran asistir al mundial.

“Entonces, decirle a todos los turistas nacionales, internacionales que pueden venir a México, que México está de moda, que el mundial va a ser una gran celebración y que lo estamos esperando con los brazos abiertos siempre”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que hay reuniones entre los tres países para atender el tema de seguridad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también negó que los bloqueos y demás acciones violentas que ocurrieron en reacción al abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sean propias de terrorismo, como lo aseguró el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez, quien afirmó que los detenidos serán acusados de tal delito.

“No, eso no es terrorismo. No sé cuál sea la valoración del secretario de Gobierno de Guanajuato, pero está perfectamente determinada en los códigos penales federal o el Código de Procedimientos Penales Federal, ese delito. Entonces, otra cosa es interrupción de vías de comunicación, daño a propiedad ajena, en fin, hay otros delitos, pero no tiene tiene nada que ver con terrorismo”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Pide a aseguradoras ‘hacer lo posible’ para cubrir daños

Luego de que las aseguradoras en México comenzaron a notificar a clientes que registraron afectaciones a su patrimonio, durante la violencia desatada por el operativo contra ‘El Mencho’, que sus pólizas no cubren todos los daños, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las aseguradoras hacer un esfuerzo por respaldar a los usuarios.

En días recientes, afectados por la quema de sus vehículos por parte de los criminales que los despojaron de las unidades para incendiarlas y bloquear con ello las vialidades, han recibido notificaciones acerca de que las aseguradoras no pueden cubrir los daños en los estados donde se presentó esta situación.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se pondrán de acuerdo con el sector para apoyar a la ciudadanía; sin embargo, conminó a la Asociación de Seguros hacer lo que esté a su alcance para ayudar a las personas que lo necesitan.

“Sí, pero siempre pueden apoyar. Ya nos pondremos de acuerdo, para no entrar en debate con ellos. Yo creo que todo el mundo quiere apoyar en este momento a quienes tuvieron alguna afectación, eso es importante. Entonces vamos a ponernos de acuerdo para no generar un debate con las aseguradoras o vamos a ver cómo generamos apoyos”, dijo Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

