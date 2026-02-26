Recuerdan en redes cuando Noroña fue increpado en Universidad de Guanajuato; ‘¡fuera, fuera!’ | VIDEO

La vez que el senador Gerardo Fernández Noroña fue expulsado entre gritos y abucheos por estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes lo increparon por la gestión de las autoridades luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo, así como por presuntas incongruencias entre sus discursos de austeridad y sus viajes al extranjero, fue recordado nuevamente en redes sociales.

El incidente se registró en noviembre pasado, durante el Tercer Encuentro Nacional Estudiantil de Ciencia Política, donde el legislador fue invitado a impartir una ponencia.

En esa ocasión la tensión estalló cuando un estudiante gritó: “¡Su gobierno dejó morir a Carlos Manzo!”

A lo que Gerardo Fernández Noroña respondió: “Mira compañero, cuando te toque hablar, hablas”.

Tras ello, comenzaron los gritos de “¡fuera!, ¡fuera!” y “¡que se baje!”, que fueron aumentando hasta impedirle continuar.

Los estudiantes también lo reprocharon por presentarse como defensor de la austeridad republicana, mientras —según señalaron— realizaba viajes frecuentes al extranjero.

El ambiente se tornó tan hostil que los jóvenes terminaron exigiendo que Gerardo Fernández Noroña abandonara el presídium y diera por terminada su participación.

Gerardo Fernández Noroña atribuyó la protesta a un “grupo pequeñísimo” que buscaba reventar el evento, posteriormente comparó a los inconformes con legisladores de oposición:

“Ya se parecen a las bancadas del PRI y el PAN, ‘reventadores’, que no aguantan argumentos, que no aguantan razones, que no aguantan una reflexión seria”.

La confrontación subió de tono cuando Gerardo Fernández Noroña cuestionó la conducta de quienes le gritaban:

“¿Qué clase de universitarios son los que actúan como porros y reventadores?”.

Estos señalamientos intensificaron los abucheos y volvieron a escucharse las consignas de “¡fuera, fuera!”.

Gerardo Fernández Noroña intentó retomar la palabra, pero advirtió:

“No acepto faltas de respeto... No lo permito, no me parece correcto. No voy a oír, porque ustedes no están respetando”.

Gerardo Fernández Noroña intentó continuar su intervención argumentando que asistió como invitado a dar una charla y que la mayoría del público quería escuchar; sin embargo, las interrupciones constantes y la irrupción de estudiantes en el presídium hicieron imposible que concluyera. Finalmente, ante la presión del grupo inconforme, el acto se dio por terminado y Fernández Noroña abandonó el recinto.

❌ "¡Fuera! ¡Fuera!": estudiantes corren a Noroña de la Universidad de Guanajuato



¿Se pondrá a llorar como en Palestina? #GeneracionZ #GeneraciónZ pic.twitter.com/OQQDEWWQ5H — Samuel Fonseca (@Samuel_uFonseca) November 14, 2025

