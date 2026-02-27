Canciller De la Fuente afirma que quienes acudan al Mundial de Futbol llegarán a un lugar seguro y hospitalario

El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que México está preparado y listo para recibir, con los brazos abiertos, a todos los visitantes y equipos de todas las latitudes que asistirán a la Copa Mundial de Futbol, teniendo certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y hospitalario.

Juan Ramón de la Fuente estuvo presente en la llegada de la Copa Mundial de la FIFA al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Juan Ramón de la Fuente destacó que la Copa Mundial será una gran oportunidad para mostrarle nuevamente al mundo la grandeza de México y la estrecha colaboración que nos une con nuestros vecinos y socios de América del Norte.

Juan Ramón de la Fuente dijo que como lo ha manifestado la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asumido este compromiso con visión de Estado y ha supervisado personalmente el trabajo que se realiza con todas las dependencias del Gobierno federal, estatales y municipales, sector privado y organizaciones sociales, esta Copa Mundial será una gran oportunidad para demostrarle al mundo la fortaleza de México.

Juan Ramón de la Fuente hizo una mención especial al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien trabajamos, colaboramos, nos coordinamos como pares, iguales, entre países que somos socios, vecinos y amigos, y que esta Copa del Mundo nos va a permitir refrendarlo, precisó.

De igual manera, Juan Ramón de la Fuente destacó la presencia de la jefa de Cancillería de la embajada de Canadá, Susan Pereverzoff. Dijo que este es un esfuerzo trinacional que va a permitir fortalecer la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida y coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización de la Copa del Mundo.

Juan Ramón de la Fuente destacó que la Cancillería a su cargo seguirá trabajando con el cuerpo diplomático acreditado en México y con distintos actores internacionales para que cuenten con información oportuna, con orientación y canales eficaces de acompañamiento institucional.

Juan Ramón de la Fuente se refirió a la importancia de que este Mundial, más allá de los estadios, se convierta en una experiencia social para el pueblo, con el propósito de que se viva en todas las calles y plazas, en los espacios públicos, en las actividades culturales, turísticas y comunitarias.

Juan Ramón de la Fuente dijo que más allá de ser un reconocimiento a la excelencia deportiva, el trofeo que recorrerá distintas ciudades del país conllevará un mensaje contundente: “un mensaje de unidad regional, un mensaje de fraternidad global, y un mensaje de inclusión social”.

En la recepción de la copa, Juan Ramón de la Fuente estuvo acompañado por Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026; Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de FIFA en México; el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; Louis Balat; Louis Balat, presidente de Coca-Cola México y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Así como los ex jugadores Hugo Sánchez y Roberto “El Ratón” Ayala, entre otros.

