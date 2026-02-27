Vista de presidenta al estado

‘Estaremos siempre junto a usted’, afirma gobernador de Sinaloa a Sheinbaum

El gobernador Rubén Rocha Moya reiteró el respaldo de Sinaloa a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la defensa de la soberanía nacional

Rubén Rocha Moya expresó el respaldo del gobierno de Sinaloa a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita oficial al estado.
Rubén Rocha Moya expresó el respaldo del gobierno de Sinaloa a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita oficial al estado. Foto: Captura de video
Por:
Yulia Bonilla

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que cuenta con el respaldo de su administración, en el contexto de la defensa de la soberanía nacional.

Durante su participación en la Conferencia del Pueblo de este martes, el mandatario estatal afirmó que la entidad contribuye activamente al proyecto nacional impulsado por la actual administración federal.

Durante su estancia podrá advertir que Sinaloa, sus hombres y mujeres, trabajan con entusiasmo haciendo su aporte a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación del país. Estamos y estaremos siempre junto a usted, estimada presidenta
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
El gobernador de Sinaloa participó en la conferencia matutina junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad.
El gobernador de Sinaloa participó en la conferencia matutina junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad. ı Foto: Captura de video

En el contexto de la visita de la titular del Poder Ejecutivo Federal y del Gabinete de Seguridad, Rocha Moya destacó el trabajo realizado por la mandataria desde el inicio de su gestión.

TE RECOMENDAMOS:
El SESNSP informó que el promedio diario de asesinatos en Sinaloa se redujo a la mitad entre 2024 y 2026.
Pese a repunte por captura de 'El Mayo'

Homicidios bajan 50% en Sinaloa durante último año, destaca Gobierno de CSP

Convencidos de que su liderazgo seguirá articulando la voluntad colectiva, la voluntad del pueblo para construir un México más justo, con equidad y soberanía. Bienvenida a Sinaloa, su tierra
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

El gobernador señaló además que el recorrido de la presidenta por distintas regiones del país contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy, 27 de febrero.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 27 de febrero: Noticias AL MOMENTO de sismos