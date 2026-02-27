‘Estaremos siempre junto a usted’, afirma gobernador de Sinaloa a Sheinbaum

Rubén Rocha Moya expresó el respaldo del gobierno de Sinaloa a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita oficial al estado.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que cuenta con el respaldo de su administración, en el contexto de la defensa de la soberanía nacional.

Durante su participación en la Conferencia del Pueblo de este martes, el mandatario estatal afirmó que la entidad contribuye activamente al proyecto nacional impulsado por la actual administración federal.

Durante su estancia podrá advertir que Sinaloa, sus hombres y mujeres, trabajan con entusiasmo haciendo su aporte a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación del país. Estamos y estaremos siempre junto a usted, estimada presidenta Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa



El gobernador de Sinaloa participó en la conferencia matutina junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad. ı Foto: Captura de video

En el contexto de la visita de la titular del Poder Ejecutivo Federal y del Gabinete de Seguridad, Rocha Moya destacó el trabajo realizado por la mandataria desde el inicio de su gestión.

Convencidos de que su liderazgo seguirá articulando la voluntad colectiva, la voluntad del pueblo para construir un México más justo, con equidad y soberanía. Bienvenida a Sinaloa, su tierra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa



El gobernador señaló además que el recorrido de la presidenta por distintas regiones del país contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno federal.

